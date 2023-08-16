Централизованные и децентрализованные криптобиржи: как выбрать лучшую

Криптовалюта биткоин создавалась как замена традиционных денег, поэтому с момента ее появления пользователи нуждались в возможности обмена виртуальных активов. Эта возможность была реализована на криптовалютных биржах, которые с течением времени разделились на централизованные и децентрализованные.

Видео дня

Традиционно централизованные биржи (CEX) популярнее децентрализованных (DEX), но в последние годы наблюдается отток пользователей с первых платформ на вторые. Значительным образом предоставляемые пользователям возможности зависят от того, к какому именно типу относится та или иная торговая площадка.

Поэтому OBOZREVATEL решил рассмотреть различия между централизованными и децентрализованными биржами.

Централизованные и децентрализованные криптобиржи: главные особенности

Централизованные торговые площадки выступают посредником между продавцом и покупателем криптовалюты, представляя собой книгу ордеров (заявок на продажу и покупку актива). Все операции проходят через инфраструктуру и систему компании, управляющей этой биржей.

Такие площадки традиционно считаются проще для начинающих в отрасли криптовалют, поскольку не требуют углубленных знаний о блокчейне.

Также, как правило, CEX предлагают больше функционала, например возможность получать пассивный доход благодаря разнообразным программам. Например, одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT позволяет пользователям оформлять криптодепозит (аналог депозита в традиционном банке, но с использованием виртуальных активов) или криптозайм (аналог кредитования под залог других активов).

Главная особенность таких децентрализованных криптобирж, как WhiteSwap, которая входит в экосистему WhiteBIT, состоит в том, что они не являются прямым посредником для сделки. То есть продавец и покупатель контактируют непосредственно друг с другом, а собственно сделка регулируется заложенными в блокчейн механизмами.

Кроме того, такие платформы не требуют от клиентов регистрации и аутентификации личности, а идентифицируют их только по подключенному Web3-кошельку.

Некоторые DEX, в частности WhiteSwap, интегрировали протокол AMM (Automated Market Maker или автоматического маркет-мейкера), что позволило решить три проблемы:

скорости – транзакции выполняются через смарт-контракты;

ликвидности – книгу ордеров заменили пулами ликвидности из пар активов;

стоимости – цены активов рассчитываются исходя из их соотношения в пуле.

Принципиальные отличия DEX и CEX

Контроль и безопасность средств

Централизованные биржи – кастодиальные площадки, то есть хранят активы своих пользователей и несут ответственность за их безопасность. К примеру, WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках, а для обнаружения и блокировки хакерских атак использует межсетевой экран веб-приложений (WAF).

К активам пользователей децентрализованных бирж у третьей стороны нет доступа, поэтому владельцы криптовалюты должны самостоятельно обеспечить ее безопасное хранение. Следует помнить, что в случае потери ключей к криптокошельку, хранящиеся в нем активы могут быть утрачены навсегда.

Централизация

CEX имеют центральный управляющий орган, команда которого отвечает за развитие проекта, безопасность и прозрачность операций, а также помогает и направляет пользователей, у которых возникли проблемы. Но вместе с тем, такие площадки могут блокировать активы пользователей, например, в случае наложения на них международных санкций.

У децентрализованных криптобирж нет центрального управляющего органа – площадка только связывает продавцов и покупателей криптовалюты. Поэтому в случае нечестного обращения одной из сторон сделки, потери данных для входа в аккаунт или других проблем с использованием платформы, разработчики не смогут помочь пользователю.

Конфиденциальность

Хотя криптовалюты считаются индустрией, где царит конфиденциальность пользователей, централизованные криптоплатформы, как правило, требуют от своих пользователей аутентифицировать свою личность. Это позволяет придерживаться требований AML – борьбы с отмыванием средств, полученных нечестным путём.

Такая процедура обычно занимает до 24 часов. Но пользователям WhiteBIT следует помнить, что с приложением Дія они могут подтвердить свою личность за несколько минут, используя подсказки на экране.

Кроме того, DEX позволяют своим клиентам сохранять анонимность. Впрочем, следует помнить о том, что все транзакции между пользователями криптобирж записываются в блокчейн.

Отношение к фиату

Пользователи децентрализованных платформ не могут купить на такой бирже фиатную валюту (т.е. ту, что выпустил нацбанк страны, например, гривну, доллар или евро) или обменять ее на виртуальные активы.

Это значит, что они обязательно будут вынуждены обратиться к централизованной площадке, где можно покупать и продавать криптовалюту за фиат. На разных биржах доступны пары с разной фиатными валютами, и достаточно широкий выбор есть у клиентов WhiteBIT, которые могут купить крипту за одну из 10 доступных государственных валют.

Скорость и ликвидность

Из-за того, что CEX популярнее DEX, они предлагают лучшую ликвидность – то есть, их клиентам будет легче обменять один актив на другой. К примеру, самый высокий среднесуточный объем торгов WhiteBIT превышает $2,5 млрд.

У децентрализованных торговых платформ пул ликвидности меньше. Но поставщиком ликвидности в системе может стать каждый, разместив активы, совместимые с блокчейнами, которые поддерживаются DEX. За это пользователь будет получать пассивный доход в виде части комиссий по сделкам пропорционально своей доле в пуле. Например, WhiteSwap поддерживает Ethereum, Polygon и Tron, что позволяет выбрать любой из множества доступных пулов ликвидности.

Выбор между DEX и CEX

Однозначно сказать, кому больше подходят централизованные, а кому децентрализованные криптовалютные биржи, сложно – это зависит от индивидуальных приоритетов каждого человека.

Исходя из особенностей работы CEX, на них следует обратить внимание новичкам в криптоиндустрии, поскольку интерфейс таких платформ более легкий для восприятия и не требует глубоких познаний блокчейн-отрасли. Также будет преимуществом доступность поддержки клиентов и более высокая ликвидность площадки.

Тем, кто ценит анонимность и предпочитает самостоятельно контролировать собственные активы, стоит внимательнее присмотреться к децентрализованным криптоплатформам.

Также OBOZREVATEL писал об отличиях между криптоторговлей и инвестированием в криптовалюты. Многие до сих пор считают это синонимами, хотя из общего у них только цель – и в первом, и во втором случае владелец криптовалюты хочет получить прибыль от разницы в курсе при покупке и продаже актива, а подробнее читайте в материале на сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!