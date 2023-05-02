Безопасные, удобные и понятные: все о централизованных криптобиржах простыми словами

С появлением криптовалют в 2009 году их владельцы столкнулись с необходимостью обмена монетами. Изначально для этих целей использовалась технология p2p (то есть, отправка актива напрямую получателю), но вскоре появились компании, ставшие посредниками для таких операций – криптобиржи.

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Криптобиржи делятся на два типа – централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX). Основное отличие между ними заключается в том, что DEX работают по принципу p2p-сети, будучи по сути платформой для заявок о покупке и продаже цифровых монет, а CEX проводит все сделки через собственную систему.

В связи с этим OBOZREVATEL разобрался в особенностях работы, а также преимуществах CEX как самого распространенного типа криптобирж.

Принцип работы централизованных криптобирж

Цель централизованных бирж – облегчить транзакции между клиентами благодаря более надежному, безопасному и удобному интерфейсу. Благодаря этому именно CEX являются самыми популярными среди трейдеров с момента появления крипторынка.

Такие площадки являют собой книгу ордеров, то есть заявок отдельных трейдеров на покупку и продажу конкретного актива по определенному курсу. Площадка сопоставляет такие запросы между собой, взимая небольшую комиссию с каждой транзакции.

Таким образом, сделки между клиентами биржи осуществляются внутри CEX через ее собственный интерфейс и проходят через систему и инфраструктуру торговой площадки. Фактически покупатели и продавцы не взаимодействуют напрямую друг с другом, а их сделками управляет одна компания, что является общим знаменателем для CEX и мира традиционных финансов.

Преимущества CEX

Большинство трейдеров выбрали централизованные криптобиржи за их несомненные преимущества. К плюсам площадок такого типа можно отнести следующее.

Безопасность

Одной из особенностей централизованных криптобиржи является хранение средств пользователей – на счету в собственном аккаунте. Из-за этого такие площадки могут становиться объектами для кибератак.

Но как уже упоминалось, централизованные биржи являются самым популярным и распространенным типом платформ для торговли виртуальными активами. Поэтому они имеют возможность инвестировать средства в самые современные технологии кибербезопасности.

Благодаря этому активы их клиентов менее подвержены хакерским атакам и другим нарушениям безопасности. В частности криптобиржа WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках – они не подключены к интернету, а значит недоступны для киберпреступников. А для обнаружения и предотвращения хакерских атак используется Web Application Firewall (WAF).

Высокий уровень защиты WhiteBIT в 2022 году подтвердил аудит специалистов Hacken.io – компании по кибербезопасности, которая специализацируется на блокчейн-технологиях. Кроме того, сертификационная платформа CER.live поместила криптобиржу в топ-3 по надежности с высоким рейтингом ААА.

Ликвидность

Как правило, объемы торгов CEX больше, чем у децентрализованных бирж. Соответственно уровень ликвидности у них выше, что позволяет трейдерам быстро обменивать одну криптовалюту на другую и по более выгодным ценам.

Широкий выбор услуг

Централизованные криптобиржи предлагают пользователям более широкий спектр услуг. Они могут не только торговать своими активами, но и получать от них пассивный доход, благодаря криптодепозитам – аналогу банковского депозита, но с более высокой процентной ставкой.

Удобство и универсальность

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и более удобным функциям (например, торговым графикам и книге ордеров) централизованные биржи более просты для ознакомления с торговлей криптовалютой. Поэтому они считаются более подходящими для начинающих трейдеров.

В то же время на централизованных биржах предоставляется различная статистика, графики, аналитика и другие услуги, которые могут пригодиться продвинутым инвесторам.

Меньше проблем с законом

Как правило, CEX придерживаются всех регулятивных норм касательно виртуальных активов, основные среди которых верификация пользователей (KYC) и препятствование отмыванию денег (AML). Помимо следования букве закона (и, соответственно, отсутствия проблем с правоохранительными органами), такие биржи являются безопаснее, поскольку пресекают неправомерные действия своих клиентов.

В частности, WhiteBIT придерживается стандартов Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). При помощи AML-процедуры площадка подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса, по которым клиенты осуществляют депозиты. А благодаря AML-сервису биржи пользователи могут самостоятельно проверить любой криптокошелек на причастность к незаконной деятельности.

Клиентоориентированность

Централизованные биржи, включая WhiteBIT, стремятся предоставить своим клиентам сервис наивысшего уровня, поэтому многие из них предлагают поддержку в круглосуточном режиме. Обратиться за помощью в решении возникнувших вопросов, как правило, можно по электронной почте или в чате.

К недостаткам CEX можно отнести длительное подтверждение личности (необходимо, чтобы получить полный доступ ко всем функциям площадки) – обычно на это уходит не меньше суток. Однако благодаря интеграции с системой Дія, верификация пользователя на бирже WhiteBIT займет всего несколько минут.

Заключение

Можно сделать вывод, что централизованные криптобиржи предлагают клиентам более безопасную, простую и удобную торговлю криптовалютой. Поэтому такие площадки можно назвать более подходящими для криптоновичков.

С другой стороны, опытные трейдеры могут воспользоваться продвинутыми торговыми инструментами, которые позволят им глубже погрузиться в детали крипторынка. А тем, кто вообще не торгует криптоактивами, предлагают услуги по получению пассивного дохода от криптовалют.

Также OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT запустила тестнет собственного блокчейна. Это позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечить пользователям надежность, скорость и низкие комиссии в безопасной среде.

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