Не торговлей единой: кому подходят децентрализованные криптобиржи и как на них зарабатывают
Криптовалютные биржи делятся на централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX). И хотя последние являются более молодым явлением, они уже успели заявить о себе и заручиться сторонниками.
На этом фоне OBOZREVATEL разобрался в обстоятельствах и причинах появления DEX, а также преимуществах и дальнейших перспективах децентрализованных криптобирж.
История DEX
Децентрализованные криптобиржи начали появляться в 2014 году в ответ на централизацию криптоиндустрии. Первопроходцами в этом направлении были NXT, Counterparty и Block DX.
Стоит отметить, что появлению DEX предшествовали несколько взломов централизованных криптобирж. Самым крупным из них стал инцидент с японской Mt.Gox, последствия которого сообщество ощущает и по сей день.
В апреле 2011 года с платформы исчезли 850 тыс. биткоинов совокупной стоимостью более $8,75 млн по курсу на тот момент, из-за чего курс BTC рухнул с $32 до 1 цента. Площадка так и не смогла оправиться после случившегося и в 2014 году объявила себя банкротом.
Недоверие к централизованным площадкам подтолкнул индустрию искать альтернативу, которой стали DEX. Их расцвет пришелся на 2017-2018 года и был связан с бумом ICO (іnitial coin offering) – появлением тысяч новых криптоактивов.
Такие токены поддерживали преимущественно стандарт ERC-20, который используется для создания токенов на блокчейне Ethereum, поэтому работали в этой сети. Стартапы выбирали именно децентрализованные биржи, поскольку у таких площадок меньше требований к размещаемым монетам и токенам.
Но настоящая популярность DEX пришла после появления технологии AMM (Automated Market Maker, или автоматического маректмейкера). Она предполагает три основных особенности:
- замену традиционной книги ордеров для заключения сделок на пулы ликвидности из пар активов;
- цены рассчитываются по математической формуле исходя из соотношения активов в пуле;
- транзакции выполняются через смарт-контракты, что решило проблему со скоростью.
Стоит отметить, что именно по таким принципам работает и децентрализованная криптобиржа WhiteSwap, предоставляющая инфраструктуру для обмена активами и распределяющая их в руках пользователей.
При этом поставщиком ликвидности в системе может выступить каждый пользователь , за что будет получать в награду часть комиссии за сделки пропорционально своей доле в пуле. Таким образом, размещая активы, совместимые с блокчейнами, которые поддерживаются DEX, пользователь начинает получать пассивный доход. WhiteSwap поддерживает Ethereum, Polygon и Tron, предлагающие множество пулов ликвидности.
Кроме того, предоставляя ликвидность, пользователи биржи могут получить governance токены, или токены управления, WSD, что позволит им принимать участие в развитии сообщества WhiteSwap. Также токен можно купить на бирже WhiteBIT, в экосистему которой входит DEX WhiteSwap.
Преимущества децентрализованных бирж
Справедливо будет отметить, что DEX не такие популярные, как централизованные торговые площадки, чему есть объяснение: более узкий инструментарий для трейдеров, меньший пул ликвидности и необратимость одобренных транзакций. Но эти недостатки компенсируются такими преимуществами:
- Сохранность активов
Одно из главных отличий DEX от CEX заключается в том, что средства пользователей хранятся на их собственных кошельках, которые они только подключают к инфраструктуре платформы. Таким образом, хакеры не смогут добраться до криптоактивов, а руководство биржи или власти не смогут их заморозить.
- Анонимность
Другой важной особенностью DEX является анонимность клиентов. Для заключения сделок им не нужно проходить регистрацию и процедуру KYC (know your customer), верифицируя свою личность. Такая биржа фактически служит не посредником, а мостом между покупателем и продавцом.
- Защита от кибератак
Поскольку децентрализованные биржи не хранят активы клиентов, они менее подвержены хакерским атакам. Но если такая платформа и будет взломана, то угроза предстанет только перед поставщиками ликвидности.
- Разнообразие токенов
В отличие от централизованных бирж, которые самостоятельно проверяют токены перед листингом и обеспечивают их соответствие местным правилам, DEX добавляет любые токены, отчеканенные на их "родном" блокчейне. Таким образом, торговые пары на таких торговых площадках, как правило, значительно разнообразнее.
- Низкий порог для входа
Еще одно преимущество децентрализованных площадок заключается в том, что создать аккаунт и заключать сделки может даже человек, у которого нет больших сумм в крипте. Для этого необходимо только внести в криптокошелек активы для дальнейшей торговли и оплаты комиссий.
Дальнейшие перспективы децентрализованных бирж
Хотя децентрализованные биржи уступают централизованным торговым площадкам по популярности, они заслужили признание миллионов клиентов по всему миру и привлекли многомиллиардные инвестиции. Теперь они являются неотъемлемой частью DeFi (отрасль децентрализованных финансов) и криптоиндустрии в целом.
Стоит отметить, что некоторые CEX запустили собственные децентрализованные биржи. Так и криптобиржа WhiteBIT запустила свой автоматизированный маркет-мейкер WhiteSwap, позволив пользователям обменивать криптовалюту и получать пассивный доход от размещения активов в пулах ликвидности.
При этом следует учитывать, что именно DEX заключают в себе принципы децентрализации, изначально заложенные в блокчейн. Сами площадки постоянно дорабатываются, делая свой интерфейс более удобным. Учитывая это и развитие DeFi-отрасли, со временем недостатки DEX могут исчезнуть.
Также OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT запустила тестнет собственного блокчейна. Это позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечить пользователям надежность, скорость и низкие комиссии в безопасной среде.
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