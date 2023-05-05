Не торговлей единой: кому подходят децентрализованные криптобиржи и как на них зарабатывают

Криптовалютные биржи делятся на централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX). И хотя последние являются более молодым явлением, они уже успели заявить о себе и заручиться сторонниками.

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На этом фоне OBOZREVATEL разобрался в обстоятельствах и причинах появления DEX, а также преимуществах и дальнейших перспективах децентрализованных криптобирж.

История DEX

Децентрализованные криптобиржи начали появляться в 2014 году в ответ на централизацию криптоиндустрии. Первопроходцами в этом направлении были NXT, Counterparty и Block DX.

Стоит отметить, что появлению DEX предшествовали несколько взломов централизованных криптобирж. Самым крупным из них стал инцидент с японской Mt.Gox, последствия которого сообщество ощущает и по сей день.

В апреле 2011 года с платформы исчезли 850 тыс. биткоинов совокупной стоимостью более $8,75 млн по курсу на тот момент, из-за чего курс BTC рухнул с $32 до 1 цента. Площадка так и не смогла оправиться после случившегося и в 2014 году объявила себя банкротом.

Недоверие к централизованным площадкам подтолкнул индустрию искать альтернативу, которой стали DEX. Их расцвет пришелся на 2017-2018 года и был связан с бумом ICO (іnitial coin offering) – появлением тысяч новых криптоактивов.

Такие токены поддерживали преимущественно стандарт ERC-20, который используется для создания токенов на блокчейне Ethereum, поэтому работали в этой сети. Стартапы выбирали именно децентрализованные биржи, поскольку у таких площадок меньше требований к размещаемым монетам и токенам.

Но настоящая популярность DEX пришла после появления технологии AMM (Automated Market Maker, или автоматического маректмейкера). Она предполагает три основных особенности:

замену традиционной книги ордеров для заключения сделок на пулы ликвидности из пар активов;

из пар активов; цены рассчитываются по математической формуле исходя из соотношения активов в пуле;

исходя из соотношения активов в пуле; транзакции выполняются через смарт-контракты, что решило проблему со скоростью.

Стоит отметить, что именно по таким принципам работает и децентрализованная криптобиржа WhiteSwap, предоставляющая инфраструктуру для обмена активами и распределяющая их в руках пользователей.

При этом поставщиком ликвидности в системе может выступить каждый пользователь , за что будет получать в награду часть комиссии за сделки пропорционально своей доле в пуле. Таким образом, размещая активы, совместимые с блокчейнами, которые поддерживаются DEX, пользователь начинает получать пассивный доход. WhiteSwap поддерживает Ethereum, Polygon и Tron, предлагающие множество пулов ликвидности.

Кроме того, предоставляя ликвидность, пользователи биржи могут получить governance токены, или токены управления, WSD, что позволит им принимать участие в развитии сообщества WhiteSwap. Также токен можно купить на бирже WhiteBIT, в экосистему которой входит DEX WhiteSwap.

Преимущества децентрализованных бирж

Справедливо будет отметить, что DEX не такие популярные, как централизованные торговые площадки, чему есть объяснение: более узкий инструментарий для трейдеров, меньший пул ликвидности и необратимость одобренных транзакций. Но эти недостатки компенсируются такими преимуществами:

Сохранность активов

Одно из главных отличий DEX от CEX заключается в том, что средства пользователей хранятся на их собственных кошельках, которые они только подключают к инфраструктуре платформы. Таким образом, хакеры не смогут добраться до криптоактивов, а руководство биржи или власти не смогут их заморозить.

Анонимность

Другой важной особенностью DEX является анонимность клиентов. Для заключения сделок им не нужно проходить регистрацию и процедуру KYC (know your customer), верифицируя свою личность. Такая биржа фактически служит не посредником, а мостом между покупателем и продавцом.

Защита от кибератак

Поскольку децентрализованные биржи не хранят активы клиентов, они менее подвержены хакерским атакам. Но если такая платформа и будет взломана, то угроза предстанет только перед поставщиками ликвидности.

Разнообразие токенов

В отличие от централизованных бирж, которые самостоятельно проверяют токены перед листингом и обеспечивают их соответствие местным правилам, DEX добавляет любые токены, отчеканенные на их "родном" блокчейне. Таким образом, торговые пары на таких торговых площадках, как правило, значительно разнообразнее.

Низкий порог для входа

Еще одно преимущество децентрализованных площадок заключается в том, что создать аккаунт и заключать сделки может даже человек, у которого нет больших сумм в крипте. Для этого необходимо только внести в криптокошелек активы для дальнейшей торговли и оплаты комиссий.

Дальнейшие перспективы децентрализованных бирж

Хотя децентрализованные биржи уступают централизованным торговым площадкам по популярности, они заслужили признание миллионов клиентов по всему миру и привлекли многомиллиардные инвестиции. Теперь они являются неотъемлемой частью DeFi (отрасль децентрализованных финансов) и криптоиндустрии в целом.

Стоит отметить, что некоторые CEX запустили собственные децентрализованные биржи. Так и криптобиржа WhiteBIT запустила свой автоматизированный маркет-мейкер WhiteSwap, позволив пользователям обменивать криптовалюту и получать пассивный доход от размещения активов в пулах ликвидности.

При этом следует учитывать, что именно DEX заключают в себе принципы децентрализации, изначально заложенные в блокчейн. Сами площадки постоянно дорабатываются, делая свой интерфейс более удобным. Учитывая это и развитие DeFi-отрасли, со временем недостатки DEX могут исчезнуть.

Также OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT запустила тестнет собственного блокчейна. Это позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечить пользователям надежность, скорость и низкие комиссии в безопасной среде.

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