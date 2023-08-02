Инвестиции в криптовалюту или торговля: что выбрать новичку

По состоянию на 2023 год в мире насчитывается более 420 млн владельцев криптовалют – за два года этот показатель вырос на 120 млн. Это говорит о том, что все больше людей выбирают для себя заработок на цифровых активах.

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Способов получить доход от криптовалют немало, а самыми популярными считаются торговля криптовалютами и инвестирование в этот тип активов. Несмотря на это многие до сих пор считают это синонимами, хотя из общего у них лишь цель – и в первом, и во втором случае владелец криптовалюты хочет получить прибыль от разницы в курсе при покупке и продаже актива.

Поэтому OBOZREVATEL решил разобраться в их различиях, а также плюсах и минусах криптотрейдинга и инвестиций в криптовалюту.

Инвестиции в криптовалюту

Криптоинвестиции – долгосрочная стратегия получения прибыли от виртуальных активов. Многие люди начинают свое знакомство с криптовалютой именно с инвестиций в виртуальные активы.

Это объясняется тем, что инвесторам не нужно следить за ежедневными колебаниями курса и настроениями рынка, потому что они вкладывают свои средства в активы, имеющие потенциал долгосрочного роста. При грамотном анализе такая инвестиция может принести солидный доход.

Некоторые инвесторы предпочитают вкладывать средства в портфель криптовалют по рыночной капитализации. Такая стратегия может сработать, но в истории имеется немало примеров коллапса крупнейших активов. Например, побывав в топ-10 криптовалют, первый мем-коин DOGE утратил значительную часть своей стоимости, а токен LUNA вообще практически обесценился.

При выборе наиболее привлекательной криптовалюты долгосрочным инвесторам следует полагаться на фундаментальный анализ. Именно так можно оценить потенциал актива, установив его внутреннюю стоимость. Для этого следует ознакомиться с whitepaper проекта, выяснить степень профессионализма команды разработчиков, а также оценить различные метрики (например, рыночную капитализацию актива, его ликвидность, объем торгов и другие).

Поближе ознакомиться с основами фундаментального анализа можно на образовательных курсах – в частности, по программе "Криптограмотность и блокчейн" на портале Дія.Освіта, разработанной совместно с одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT.

Одним из недостатков криптоинвестирования называют волатильность виртуальных активов – их курс может значительно меняться в достаточно сжатые сроки. Но эту проблему можно решить, диверсифицировав свой инвестпортфель, то есть вкладывая средства в различные перспективные активы.

Другим минусом криптоинвестиций считается достаточно высокий порог входа, но это не так. Купить криптовалюту можно и на 200 гривен, а чтобы оформить криптодепозит на WhiteBIT, достаточно, например, 50 USDT или 0,005 BTC.

Криптодепозит – это один из способов получения пассивного дохода, который подойдет даже инвесторам, достаточно далеким от мира криптовалют. Площадки, предлагающие такие услуги, на заранее оговоренный срок блокируют предоставленные им активы, а по истечении этого срока возвращают их владельцам с процентами.

Условия разных платформ отличаются – например, WhiteBIT предлагает до 24,85% дохода, зависимо от выбранной монеты и плана. Клиенты площадки могут оформить криптодепозит в более чем 30 различных активах, причем длительность предложенных планов варьируется от 10 до 360 дней. В это время средства пользователей будут находиться в полной безопасности – 96% цифровых активов криптобиржа хранит на холодных криптокошельках. А для защиты от киберпреступников используется WAF (межсетевой файрвол).

Торговля криптовалютами

В первую очередь, для криптотрейдинга необходимо выбирать надежную торговую площадку. В 2022 году аудиторы из компании по кибербезопасности Hacken.io подтвердили высокий уровень защиты биржи WhiteBIT, а также ее внесли в топ-3 по надежности с высоким рейтингом ААА сертификационной платформы CER.live.

Компания была основана в 2018 году и насчитывает более 1000 специалистов. Ее клиенты могут заключать сделки в более 350 торговых парах и имеют доступ к 270 цифровым активам и 10 государственным валютам. Самый высокий среднесуточный объем торгов превышает $2,5 млрд.

Как и инвесторы, криптотрейдеры зарабатывают на разнице в курсе купленных и проданных ими виртуальных активов. Отличие заключается в сроках: если вложения криптоинвесторов рассчитаны на месяцы или даже годы, то торговля на криптобирже как правило приносит доход гораздо быстрее.

В зависимости от скорости открытия и закрытия позиций (то есть, покупки и продажи актива), криптотрейдинг может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. При этом сами трейдеры одновременно применять разные стратегии, среди которых различают:

Скальпинг

Одна из самых динамичных стратегий, которая предполагает многократное открытие позиций в одном и том же активе с целью заработка на небольших колебаниях курса. Обычно скальперы держат свои активы не более нескольких минут или часов и могут заключать сотни сделок в день.

Внутридневная торговля (дейтрединг)

Название этой стратегии указывает на то, что те, кто ее придерживается, открывают и закрывают свои позиции в течение одного дня.

Свинг-трейдинг

Покупая тот или иной актив, свинг-трейдеры ждут сигнал для сдвига его курса. Поэтому удержание позиции длится от нескольких часов до 2-3 дней.

Позиционная торговля

Такая стратегия наиболее близка к инвестированию, поэтому требует более глубокого анализа долгосрочных перспектив выбранного актива. Прежде чем продать его, позиционные трейдеры могут удерживать свои криптомонеты несколько месяцев.

Трейдеры делятся на "быков" и "медведей", которые преследуют одну цель – заработать на разнице в цене актива, но используют противоположные методы:

"быки" ориентируются на растущий рынок – они покупают криптовалюту и, дожидаясь, когда ее стоимость вырастет, продают;

"медведи" же ждут падения рынка, чтобы продать имеющиеся у них активы и выкупить их обратно, когда они подешевеют.

Торговля криптовалютой считается более сложным способом заработка, чем инвестирование, потому что трейдерам необходимо разбираться в торговых сигналах, чтобы не упустить разворот курса актива в нужную им сторону. Но при этом следует помнить, что такие активы являются высокорисковыми, поэтому со 100% точностью спрогнозировать дальнейшие движения рынка не сможет даже самый опытный трейдер.

Поэтому, чтобы не потерять свои средства, трейдеру необходимо разбираться в техническом анализе криптовалют. Он заключается в использовании инструментов прогнозирования изменения курса актива, основываясь на исторических закономерностях котировок в прошлом (индикаторов).

К преимуществам криптоторговли относят невысокий порог входа, что делает трейдинг доступным для всех.

Инвестирование или торговля: что выбрать

Однозначный ответ, что лучше подойдет новичку в криптоотрасли, дать нельзя. Обе стратегии предполагают покупку активов для дальнейшего извлечения выгоды после их продажи.

Но криптоинвестору достаточно понимать принципы работы крипторынка и разбираться в рыночном анализе. Кроме того, криптоинвестиции не нуждаются в дополнительном присмотре – выбрав подходящую для себя стратегию, криптоинвестор может ждать месяцы или даже годы, пока его актив не подорожает.

В свою очередь, криптотрейдеру нет необходимости ждать прибыль – он может получать доход каждый день и сразу распоряжаться своими средствами. Но торговля криптовалютой требует не только дополнительных знаний, но и значительно больше времени.

Также OBOZREVATEL сообщал, как технический и фундаментальный анализ может пригодиться при инвестировании и криптоторговле. Как научиться прогнозировать цену того или иного актива, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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