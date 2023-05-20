Анализ цены криптовалюты: как научиться прогнозировать курс биткоина

Криптовалютные трейдеры не могут успешно торговать на рынке виртуальных активов без изучения рынка криптовалют, последних тенденций и отраслевых новостей. Также для формирования успешной торговой стратегии им приходится тщательно анализировать криптовалюты.

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Чтобы не ошибиться и не потерять свои активы, необходимо развивать в себе аналитические навыки и практиковать основные методы анализа – технического и фундаментального. Технические и фундаментальные факторы тесно взаимосвязаны, но имеют разные механизмы влияния на курс.

На этом фоне OBOZREVATEL разобрался, чем технический анализ цены криптовалюты отличается от фундаментального и как трейдеры могут прогнозировать цену того или иного актива.

Технический анализ

Технический анализ цены криптовалюты проводится путем поиска закономерностей изменений курса под влиянием спроса. Основной принцип, на который он опирается, утверждает, что цена актива формируется не случайным образом, а ее можно прогнозировать, если оглянуться назад.

Для этого используются алгоритмы, реализованные в виде биржевых индикаторов – этот инструмент пришел в криптовалюту из валютного и фондового рынков, где уже давно подтвердил свою эффективность. Условно они делятся на четыре типа:

индикаторы тренда – отображают направление тренда;

индикаторы импульса – измеряют скорость и мощность движения цены;

индикаторы волатильности – определяют амплитуду движения курса;

индикаторы объема – показывают силу тренда с учетом торгового объема.

Например, благодаря коллаборации с онлайн-сервисом TradingView пользователям одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT доступны более 100 различных индикаторов для технического анализа. Трейдеры могут использовать сразу несколько из них. А благодаря тому, что WhiteBIT недавно обновил свою платформу, увеличив скорость торгового ядра в десять раз, теперь обновление торговых данных и выполнение сделок происходит в 10 раз быстрее. Это способствует увеличению объемов торгов и комфортному использованию платформы.

Объем (Volume). Базовый показатель, который позволяет оценить надежность сформировавшегося тренда, отображая объем сделок заключенных за выбранный временной промежуток (свечей).

Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR). Индикатор волатильности актива, который отражает ценовые колебания за определенный отрезок времени.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Отражает силу недавних изменений цены, позволяя оценить перекупленность и перепроданность актива.

Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud, IC). Дает представление о потенциальных зонах поддержки и сопротивления курса актива, поэтому дает возможность определять точки входа и выхода в позицию, а также прогнозировать будущий тренд.

Средняя скользящая (Moving across, MA). Трендовый индикатор, основанный на средней стоимости криптовалюты за определенный интервал времени.

Линии Боллинджера (Bollinger bands, BB). это две скользящие средние, расстояние между которыми отражает уровень волатильности криптовалюты. Если цена выходит за пределы верхней или нижней линии, это говорит о перекупленности или перепроданности криптовалюты.

Фундаментальный анализ

Поскольку результаты технического анализа зависят от человека, его проводившего, такой метод не всегда работает. В таком случае следует обратиться к фундаментальному анализу цены криптовалюты.

Такой подход тоже популярен в мире традиционных финансов (хотя и использует другие инструменты) и позволяет оценить, переоценен или недооценен актив. Только путем изучения большого количества внутренних и внешних факторов можно определить, стоит ли открывать позицию по той или иной криптовалюте.

Поскольку многие криптовалюты являются децентрализованными, финансовых отчетов по ним попросту не существует. Однако при фундаментальном анализе можно опираться на показатели ончейн-активности цифрового актива, которые можно почерпнуть на сайтах-агрегаторах CoinMarketCap и CoinGecko.

Список таких показателей не является исчерпывающим, но он включает: объем транзакций, их стоимость, активность сообщества и уникальные функции актива (если таковые есть). Кроме того, следует учитывать и глобальные экономические события, способные повлиять на крипторынок в целом.

Важно отметить, что фундаментальный анализ может быть сложнее для понимания трейдерами-новичками, но, чтобы не лишиться своих активов, следует освоить оба способа анализировать цену криптовалют.

Также OBOZREVATEL сообщал, как участники рынка могут следить за котировками криптовалют. Какие для этого существуют платформы, какие их особенности и чем они отличаются, читайте в материале на нашем сайте.

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