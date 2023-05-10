Биржи, агрегаторы или трекеры: где лучше всего следить за курсом биткоина

Криптовалюты известны своей изменчивостью курса. Именно поэтому криптотрейдерам, чтобы не потерять свои активы, приходится тщательно следить как за ситуацией в индустрии в целом, так и за ценой отдельно взятых токенов и монет.

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Но из-за разнообразия отрасли иногда найти среднерыночную цену на такие активы может быть нелегко. Для этого существуют не только новостные сайты, но также сервисы бирж, криптовалютные агрегаторы, приложения и инвестиционные трекеры.

О том, как работают эти инструменты и о других их особенностях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и где следить за курсом криптовалют?

Источники курса виртуальных активов можно разделить на четыре основные категории:

криптобиржи и другие торговые платформы;

криптоагрегаторы;

трекеры инвестиционных портфелей;

информационные и новостные сайты.

Вне зависимости от того, какой источник выбирает трейдер, нерушимое правило – регулярные проверки. Естественно, все криптотокены и монеты отслеживать не только бессмысленно, но и попросту невозможно, поэтому следует заранее определить интересующие торговые пары.

К тому же, поскольку преимущественная часть крипторынка ориентируется на движения котировок биткоина, не будет лишним добавить в аналитику эту первую криптовалюту.

Криптобиржи

Одними из самых удобных ресурсов для аналитики курса криптовалют справедливо считаются криптобиржи. Но среди них важно выбрать самую оптимальную для этого площадку.

Одной из таких является одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT. На торговой платформе представлены более 350 торговых пар, 270 активов и 10 фиатных валют, включая гривню.

В окне спотовой торговли можно отслеживать цену закрытия сделок (ордеров). Более того, для объективной оценки происходящего на рынке опытные трейдеры могут воспользоваться расширенной аналитикой и дополнительными инструментами, которые предоставляются клиентам биржи.

Важное преимущество бирж: оперативное обновление информации. Данные об изменении курса появляются в режиме реального времени, что позволяет своевременно принимать решения касательно торговой стратегии.

Агрегаторы данных о криптовалютах

Также пользуются популярностью агрегаторы данных о торговле биткоином и другими цифровыми активами. Самыми известными представителями таких ресурсов можно назвать CoinMarketCap и CoinGecko.

Проекты почти ровесники: CoinMarketCap был создан в 2013 году, CoinGecko – в 2014-м. Оба портала хорошо знакомы бывалым трейдерам и имеют очень похожий функционал.

Они собирают данные о размещении криптоактивов на разных площадках, их котировках и объемах торгов. Отдельно от этого можно найти данные касающиеся отдельных торговых площадок, а также индустрии в целом: совокупной капитализации крипторынка, количества существующих виртуальных монет и бирж, а также другую информацию.

Кроме того, для удобства пользователей цифровые активы на CoinMarketCap и CoinGecko разделены по категориям, например: топ-100 по рыночной капитализации, новые монеты, стейблкоины, активы, связанные с NFT, и так далее. А зарегистрированным пользователям доступны дополнительные функции, например, уведомления о достижении интересующим активом определенной цены.

Однако недостатком таких платформ является задержка обновления информации. Новые данные о цене, объеме торгов и рыночной капитализации монеты могут появляться с промежутком до 10 минут.

Трекеры криптоинвестиций

Для слежения за котировками нескольких криптовалют могут использоваться мобильные приложения-трекеры, например CoinStats или CoinTracker.

Такие программы отражают изменение стоимости предварительно указанного портфеля и накопленную прибыль в реальном времени. Также такие трекеры позволяют проанализировать доходность монет, а также визуализировать эти данные.

Причина отличий курса

Несмотря на сравнительную молодость криптовалютного рынка, на нем присутствует значительно больше торговых площадок, чем в мире традиционных финансов. Согласно данным CoinMarketCap, существует 623 криптобирж, а в CoinGecko их насчитали еще больше – 734.

Пользователи нескольких таких платформ могли заметить, что курс одних и тех же активов на них отличается. Это можно объяснить тем, что спрос и предложение на разных биржах отличается, а непосредственно стоимость актива определяется последней совершенной сделкой.

Поэтому опытные аналитики рекомендуют ориентироваться на данные крупнейших бирж – из-за их высоких показателей ликвидности и оборота. Стоит отметить, что самый высокий среднесуточный объем торгов криптобиржи WhiteBIT составляет более $2,5 млрд.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал о разных видах криптовалют. Чем похожи между собой и чем отличаются токены и монеты, читайте в материале на нашем сайте.

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