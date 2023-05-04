Криптовалюта, токены и монеты: в чем разница и какие виды бывают

Слово "криптовалюта" плотно вошло в человеческий обиход, а многие даже знают, что это цифровые активы, основанные на технологии блокчейн. При этом некоторые люди отождествляют криптовалюты с токенами и монетами.

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В последние годы криптоотрасль стремительно развивалась, и на рынке появились самые разнообразные типы токенов и монет. Однако важно понимать, что и токены, и монеты являются лишь разновидностями криптовалют, которые имеют принципиальные различия, хотя и торгуются на одних и тех же криптобиржах.

В материале OBOZREVATEL вы можете узнать о концепции токенов, а также их отличиях от монет.

Монеты

Основное отличие монет (или коинов) от токенов заключается в том, что они существуют на базе собственного блокчейна, который отслеживает транзакции с участием такого актива. Часто монета и ее блокчейн имеют одинаковое название, например, Bitcoin, Ethereum, Solana и другие.

Однако часто, если сообщество той или иной криптовалюты имеет различные взгляды на дальнейшее развитие проекта, блокчейн-сеть разветвляется – происходит форк. В таком случае, появляется новая монета, которая может либо заменить существующую, или продолжит сосуществовать с ней. Именно в результате форков на блокчейне Bitcoin появились монеты Namecoin (NMC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) и другие.

Еще одно отличие заключается в эмиссии. Она может быть как неограниченной, так и заранее обусловленной. Важно лишь то, что новые монеты выпускаются только децентрализовано.

Монеты добываются двумя основными способами. Первый, классический – Proof-of-Work (PoW), или майнинг. Такой алгоритм консенсуса был заложен еще создателем биткоина Сатоши Накамото, но со временем падение доходности и рост сложности вынудили майнеров искать альтернативу.

Ею стал более современный, энергоэффективный и экологичный алгоритм Proof-of-Stake (PoS), или стейкинг. Стоит отметить, что блокчейны могут менять алгоритмы консенсуса, как это сделали пользователи Ethereum, решив перейти c PoW на PoS в 2022 году.

Как правило, монеты выполняют функцию денег. В частности, ими можно расплачиваться за товары или услуги, жертвовать на благотворительность либо использовать для транзакций между пользователями.

Токены

Главное отличие токенов от монет – это отсутствие собственного блокчейна. Следовательно, они базируются на сетях других криптовалют.

Самыми популярными стандартами являются ERC-20, BEP20 и TRC20. Токены таких стандартов были выпущены и используются в децентрализованных приложениях (DApps) в блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain и Tron соответственно.

Как правило, крупные криптобиржи поддерживают все эти стандарты. К тому же некоторые токены могут выпускаться в разных сетях, например стейблкоин USDT выпустили более чем на 20 блокчейнах, но перемещаться они могут только внутри одной сети. Поэтому, например, нельзя переводить USDT стандарта ERC-20 на кошелек в формате BEP20.

Сети разных стандартов отличаются размером комиссии, а также скоростью транзакций.

Выпустить токен может кто угодно, что является еще одним отличием от монеты. И именно проект-эмитент будет решать вопросы распределения актива между пользователями и определять, как много токенов может существовать. Поэтому токены могут быть как централизованными, так и децентрализованными.

Также они отличаются гораздо большей функциональностью. В зависимости от целей виды токенов криптовалют делятся на:

стейблкоины – самый распространенный тип токенов, поскольку их курс привязан к стоимости другого актива (например, золота или обычных валют), поэтому они также могут использоваться в качестве платежного средства;

– самый распространенный тип токенов, поскольку их курс привязан к стоимости другого актива (например, золота или обычных валют), поэтому они также могут использоваться в качестве платежного средства; NFT (невзаимозаменяемые токены) – цифровые объекты, фиксирующие в блокчейне право собственности на объекты творческой деятельности;

(невзаимозаменяемые токены) – цифровые объекты, фиксирующие в блокчейне право собственности на объекты творческой деятельности; utility токены – используются для обихода внутри DeFi-приложений (для оплаты комиссий, получения доли прибыли и управления дальнейшим развитием проекта);

security токены – исполняют функции ценных бумаг (подтверждают право на долю в проекте и выступают в качестве инвестиционных контрактов);

– исполняют функции ценных бумаг (подтверждают право на долю в проекте и выступают в качестве инвестиционных контрактов); обернутые токены – применяются для передачи стоимости криптовалют, выпущенных на других блокчейнах;

– применяются для передачи стоимости криптовалют, выпущенных на других блокчейнах; цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) – цифровые активы, которые выпускаются и регулируются центробанком.

Заключение

Токены и монеты – неотъемлемая часть блокчейн-индустрии, поскольку именно из них и состоят криптовалюты. И хотя они имеют общие черты (торгуются на криптобиржах и могут использоваться как средство оплаты), понимание их различий поможет снизить риски и принимать правильные решения, чтобы не потерять инвестиции.

Токены используются для отображения активов, проявления полезности в блокчейне и других целей. В свою очередь монеты используются в качестве децентрализованной цифровой валюты и имеют собственный блокчейн.

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