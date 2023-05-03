Что такое эфириум: чем лучше биткоина, в чем преимущества и недостатки

Ethereum (или "эфир") – вторая по популярности и величине доли рынка криптовалюта, концепт которой предложил программист Виталий Бутерин. Ее называют конкурентом биткоина, а многие специалисты прогнозируют, что в будущем "эфир" превзойдет "биток".

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Что такое эфириум, чем отличается от биткоина, в чем преимущества и недостатки криптовалюты, а также об истории создания – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое эфириум простыми словами, в чем преимущества и недостатки?

Ethereum является децентрализованной платформой для создания разумных контрактов и приложений на основе блокчейн-технологии. Он отличается от биткоина тем, что последний предназначен для проведения транзакций, а эфириум для создания приложений, которые могут работать на блокчейне.

Одним из преимуществ Ethereum является возможность создания разумных контрактов, автоматически выполняемых при выполнении определенных условий. Это позволяет уменьшить количество посредников и снизить стоимость сделок.

При этом эфириум также имеет свои недостатки, в частности связанные с безопасностью разумных контрактов и масштабируемостью платформы.

Чем Ethereum отличается от биткоина?

Эфириум и биткоин – это две разные криптовалюты, которые имеют свои уникальные особенности и назначения. Одно из основных отличий между ними заключается в их функциональности. Биткоин предназначен для осуществления транзакций и сохранения стоимости, тогда как Ethereum может использоваться для создания приложений и разумных контрактов на основе блокчейн-технологии.

Кроме того, Ethereum имеет свою собственную криптовалюту – Ether (ETH), которая используется для оплаты транзакций и выполнения приложений на платформе. У биткоина нет собственной криптовалюты, но его можно обменивать на другие криптовалюты или фиатные деньги.

Также эфириум имеет более широкий спектр возможностей для программирования и создания приложений, что делает его более гибким и адаптивным к потребностям пользователей.

В плане безопасности Ethereum также имеет свои уникальные особенности. Например, она использует алгоритм Proof of Stake (PoS), обеспечивающий большую безопасность и эффективность работы сети, чем алгоритм Proof of Work (PoW), используемый в биткоине.

Также у "эфира" не ограничена эмиссия (ограничение на количество выпускаемых монет). Кроме того, скорость обработки блока у ETH куда быстрее – 12 секунд, у "битка" – до 10 мин.

Итак, Ethereum и биткоин – это две разные криптовалюты с разными функциональными возможностями и особенностями. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных потребностей пользователя.

История криптовалюты эфириум

Криптовалюту создал Виталик Бутерин, который еще в 2013 году опубликовал "белую книгу", в которой описал свою концепцию. Он предлагал создать платформу для создания приложений и разумных контрактов на основе блокчейн-технологии.

В следующем году, в 2014-м, разработчик вместе с другими разработчиками запустили кампанию по сбору средств на развитие проекта. Кампания оказалась очень успешной, и через несколько недель было собрано более $18 млн.

В 2015 году была запущена первая версия эфириума, которая получила название Frontier. Она была предназначена для разработчиков и тестировщиков, которые могли опробовать платформу и создавать на ней приложения.

В последующие годы Ethereum продолжал развиваться и привлекать новых пользователей. В 2016 году была запущена вторая версия платформы, получившая название Homestead. Она имела большие возможности и была более стабильной, чем предыдущая версия.

В 2017 году Ethereum стал одной из самых известных криптовалют и блокчейн платформ. Также была запущена третья версия платформы, которая получила название Metropolis.

Ethereum продолжает развиваться и привлекать новых пользователей. В 2020 году была запущена четвертая версия платформы, получившей название Ethereum 2.0. Она обладает большими возможностями и обеспечивает большую скорость и эффективность работы.

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