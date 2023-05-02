Что такое альткоины: чем отличаются от биткоина и в чем преимущества и недостатки

Альтокоин (или альтернативная криптовалюта) – это любая криптовалюта, которая не является биткоином. Это могут быть известные криптовалюты, такие как Ethereum ("эфир"), Litecoin, XRP ("рипл") или менее известные, только начинающие свой путь на рынке.

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Альткоины могут иметь свои уникальные функции и особенности, чем они и отличаются от биткоина. Например, "эфир" используется для создания децентрализованных приложений на блокчейне Ethereum. Подробнее об альткоинах и их функциях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое альткоины простыми словами и чем отличаются от "битка"?

Альткоин – это криптовалюта, которая сильно отличается от биткоина. Например, некоторые альткоины могут быть направлены на быстрые переводы средств, в то время как другие могут быть направлены на обеспечение конфиденциальности пользователей.

Альткоины работают на основе технологии блокчейна, которая позволяет хранить всю информацию о транзакциях в сети. Каждый блок в цепочке блоков содержит информацию об определенном количестве транзакций. Каждый блок имеет свой уникальный хэш-код, позволяющий проверить его целостность.

Каждый пользователь сети может иметь свой собственный криптоадрес, с помощью которого он может осуществлять перевод денег. Каждая транзакция должна быть подтверждена сетью для выполнения.

Для этого пользователи сети ("майнеры") должны решить сложную математическую задачу, чтобы добавить новый блок в цепочку блоков.

Альткоины могут быть куплены и проданы на криптовалютных биржах, равно как и биткоин. Цена альткоина зависит от спроса и предложения на рынке. Некоторые альткоины могут иметь меньшую цену, чем биткоин, в то время как другие могут стоить гораздо больше.

В целом альткоины – это способ расширения мира криптовалют за пределами биткоина. Они позволяют пользователям выполнять различные задачи и обеспечивают большую гибкость в использовании криптовалют.

Как создали альткоины?

Интересно, что существует альтокин под названием Altcoin (ALT). Но первым альткоином он не был. Самый первый – Namecoin (NMC), основанный на сети биткоина в 2011-м, основным предназначением которого было создать цифровую валюту, которая помогла бы записывать данные в блокчейн и поддерживать сайты, устойчивых к цензуре.

Namecoin использует тот же протокол блокчейн, что и биткоин, но имеет свои уникальные функции.

При этом в последующие годы появились другие альткоины, такие как Litecoin, Ripple, Ethereum и многие другие. Каждый из них имел свои уникальные особенности и функции. К примеру, Litecoin был создан для более быстрых транзакций, Ethereum – для разработки децентрализованных приложений.

Создание альткоинов обычно осуществляется путем форкировки (раздвоения) кода биткоина и его модификации. Некоторые альткоины создаются "с нуля", но это редкие случаи.

Альткоины в целом сильно помогают криптосфере. Создание новых альтокинов позволяет развивать технологию блокчейн и криптовалюты, добавлять новые функции и улучшать существующие.

Какие альткоины?

Их можно поделить на несколько видов в зависимости от их предназначения. Например, есть стейблкоины – альткоины, цена которых привязывается к валютной единице или товару. К примеру, за один доллар можно купить один Tether (USDT). В феврале 2020 г. состоялся технический запуск аналогичной гривни – UAX Token.

Многие альткоины уникальны и были созданы для какой-то цели. К примеру:

Litecoin (LTC) – был создан для более быстрых транзакций и меньших комиссий, использует алгоритм Scrypt вместо SHA-256, используемого в биткоине;

Ripple (XRP) – созданный для межбанковских транзакций и перевода денег, имеет высокую скорость транзакций и низкие комиссии;

Ethereum (ETH) – был создан для разработки децентрализованных приложений, имеет встроенную платформу для разработки смарт-контрактов;

Bitcoin Cash (BCH) – был создан путем форкировки кода биткоина, имеет более большой размер блока и более быстрые транзакции;

Tether (USDT) – создан для сохранения стабильной стоимости, связанный с долларом США.

Кстати, существуют мем-коины – это вид довольно популярных альткоинов, у которых ценность зависит больше от активности сообщества, чем от других факторов. Они чаще всего попадают в криптосферу в больших количествах, а скупают их люди, которые влиятельны или просто любят следовать тенденциям (в отличие от биткоина, стоимость которого связана с дефицитом и общей потенциальной рыночной капитализацией).

Первый мем-коин – Dogecoin (DOGE). Ее создали в 2013 году как шутку. DOGE была вдохновлена популярным мемом Doge о японской собаке породы шиба-ину.

Преимущества и недостатки альткоинов

Преимущества:

более быстрые и эффективные транзакции;

новые функции и возможности, которые не доступны у биткоина

разнообразие выбора для инвесторов и пользователей;

возможность развития новых рынков и отраслей

Недостатки:

низкая ликвидность и маленький размер торгов на биржах;

высокая волатильность цен;

риск мошенничества;

непредсказуемое поведение рынка и большой риск потери средств.

Учитывая преимущества и недостатки альткоинов, необходимо соблюдать осторожность при инвестировании и пользовании ими. Эксперт рекомендуют новым игрокам рынка детально изучать каждый альткоин и делать свои собственные исследования перед принятием решения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое блокчейн. О принципе работы блокчейна и какие его виды бывают – читайте в материале.

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