Спотовая торговля криптовалютой: что это и как она работает

Знакомясь с рынком криптовалют, каждый начинающий трейдер узнает о двух вариантах торговли такого рода активами: спотовой и фьючерсной. Традиционно более простым для понимания считается первый вид торговли.

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В связи с этим OBOZREVATEL объясняет, что такое спотовая торговля криптовалютой простыми словами, для кого она подходит, где происходит и какие стратегии к ней применимы.

Что такое спотовая торговля?

В торговле термин “спот" означает заключение сделки по принципу “здесь и сейчас". Такая торговля может быть криптовалютами и другими классами активов, например акциями, товарами, валютой или облигациями.

Применительно к крипторынку, спотовая торговля – это поставка виртуального актива (включая биткоин, Ethereum и другие альткоины) и расчет за него на месте. Поэтому стороны сделки должны иметь как сами монеты, так и плату за них.

Главной целью участников спотовых рынков – приобрести определенный актив по одной цене, а потом получить прибыль за счет продажи по другой стоимости, более высокой.

Участники торгов используют только собственные средства. Это является главным отличием от маржинальной торговли – такая механика позволяет использовать заемные средства биржи, которые берутся под залог собственных активов и за использование которых платится комиссия.

Цена, по которой предлагается продать или купить актив, называется спотовой. Она используется при расчете немедленно. Причем на них ориентируются также участники срочных контрактов.

Таким образом, торговля на спотовом рынке для ее участников имеет главную цель – трейдеры, брокеры и дилеры стремятся заработать на разнице курса растущего или падающего актива.

Где происходит спот торговля криптовалютой?

Площадки, где совершаются спотовые сделки, называют спотовым рынком. Он делится на биржевый и внебиржевый (то есть трейдеры торгуют друг с другом напрямую, минуя платформу-посредник).

Безопасность, прозрачность процесса торгов на биржевом спотовом рынке обеспечивается третьей стороной – биржей, за что она взимает с участников комиссию. На внебиржевом безопасность обеспечивается смарт-контрактами.

В целом, спотовый рынок делится на три типа.

Централизованные биржи (CEX)

Такие площадки управляют торговлей активами, выступая одновременно как кастодиалом (то есть хранителем) торгуемых активов, так и посредником сторонами сделки. Таким образом, для заключения сделки на CEX необходимо пополнить свой аккаунт в фиатной или криптовалюте.

Централизованные биржи поддерживают непрерывное выполнение транзакций, обеспечивают соблюдение регулятивных норм, справедливое ценообразование, верификацию пользователей (KYC), а также безопасность и защиту их средств и личной информации. Биржа взимает комиссии за большинство типов торговой деятельности, включая транзакции и листинг новых активов.

Согласно данным CoinMarketCap, в пятерку крупнейших централизованных криптобиржи по показателю суточного объема торгов входят:

Binance – $10,6 млрд;

SuperEx – $3,8 млрд;

Hotcoin Global – $3,5 млрд;

CITEX – $3,4 млрд;

IndoEx – $3,2 млрд.

Децентрализованные биржи

Менее популярным типом бирж для торговли криптовалютами являются децентрализованные биржи (DEX). Они значительно отличаются от централизованных – прежде всего тем, что трейдеры заключают сделки напрямую друг с другом благодаря смарт-контрактам (самоисполняющимся фрагментов кода на блокчейне).

Как правило, такие площадки не просят ни верифицировать личность клиента, ни переносить их активы в личные аккаунты – для торговли достаточно подключить сторонний криптокошелек. Это обеспечивает большую конфиденциальность и свободу действий пользователей.

Но такая децентрализация может стать и недостатком – в случае возникновения проблем, например, отправки криптовалюты на неверный адрес, руководство биржи не поможет вернуть средства. И хотя это не мешает DEX пользоваться большой популярностью среди трейдеров, по объему крупнейших площадок видно, что им еще далеко до централизованных бирж:

Uniswap v3 (Ethereum) – $1 млрд;

dYdX – $864,3 млн;

Uniswap v3 (Arbitrum) – $412 млн;

Uniswap v2 – $346,9 млн;

Kine Protocol – $190,9 млн.

Внебиржевая торговля

Торговля спот также может быть внебиржевой (OTC, от over the counter), то есть осуществляться между участниками торгов напрямую. Такие сделки совершаются на специальных площадках, которые по своей сути являются досками объявлений.

На таких платформах могут торговаться активы, еще не прошедшие листинг на биржах, либо монеты и ценные бумаги стартапов – инвестиции в малоизвестные, но перспективные проекты могут принести большую прибыль. К тому же, многие OTC-площадки не взимают комиссию за каждую транзакцию.

С другой стороны, крупные ордера на биржах не защищены от проскальзывания – когда они исполняются по цене, которая отличается от цены в заявке. Это случается, когда одновременно ордер исполнить невозможно. Тогда система сама подбирает несколько предложений в стакане ордеров.

Проскальзывание возможно во времена нестабильности на рынке или с недостаточно ликвидными активами. Но заявки, размещенные в рамках внебиржевой торговли, осуществляются в строго оговоренных условиях, поэтому большие сделки часто выгоднее заключать именно таким образом.

Стратегии спотовой торговли

Одной из основных особенностей криптоактивов является их высокая волатильность – именно благодаря ценовым колебаниям трейдеры получают прибыль. Таким образом, торговля на споте – это возможность для ее участников зарабатывать как при росте, так и при падении котировок.

Покупку актива в ожидании роста его цены для последующей продажи называют длинной позицией (лонг). Такая стратегия является самой распространенной среди розничных инвесторов, которых называют быками.

Продажу криптовалюты с целью ее дальнейшей покупки, но по уже сниженной цене называют короткой, или шорт позицией. Такая механика предполагает торговлю активом, взятым взаймы у биржи. Если после продажи его стоимость упадет, трейдер его выкупает, возвращая площадке долг и проценты и оставляя себе разницу в виде прибыли. Но в случае роста котировок трейдер понесет убытки. Такая механика больше характерна для маржинальной торговли. Инвесторов, которые придерживаются такой стратегии, называют медведями.

Очевидно, что открытие длинных позиций – это намного более понятно, а значит гораздо более простой. Шортинг тоже может доход, но для этого необходимо уметь комплексно анализировать ситуацию на рынке, поэтому такая стратегия более подходит опытным трейдерам.

Другое поведение трейдеры проявляют при падении рынка, понижая среднюю стоимость покупки актива. Например, после покупки биткоина по $20 тыс. курс этой криптовалюты устремился вниз. Чтобы снизить последствия коррекции, инвестор покупает BTC по $17 тыс. и $18 тыс. Таким образом, стоимость покупки актива снижается до $18,3 тыс., что значительно упрощает безубыточное ее закрытие. Такая стратегия называется усреднение, но следует отметить, что она применима только к ликвидным активам.

Преимущества и недостатки спотовой криптоторговли

Спотовая торговля – что это такое? Это самый простой и прозрачный способ войти на криптовалютный рынок. Именно поэтому это лучшим образом подходит начинающим трейдерам.

Важно отметить, что при спотовой торговле покупатель действительно становится владельцем актива, что дает ему возможность распоряжаться им на свое усмотрение. Например, хранить, инвестировать или использовать для дальнейших сделок.

Такой тип торговли предполагает меньше рисков для инвестора, чем маржинальная торговля. Но именно это может быть и недостатком – ограничение собственным балансом на счете может помешать в полной мере изъять выгоду от перепадов на крипторынке.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал, что некоторые люди отождествляют криптовалютные токены с монетами, что не совсем верно. Больше узнать, чем они похожи и чем отличаются, вы можете в материале на нашем сайте.

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