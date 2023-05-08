Что такое KYC для криптобирж: зачем нужна и как работает процедура верификации пользователей

KYC (Know Your Customer) – это процедура верификации пользователей на криптобиржах, которая заключается в проверке личной информации и идентификации клиентов. Это позволяет биржам проверить, что клиенты не связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими преступлениями.

Видео дня

Что такое KYC, зачем он нужен и как пройти верификацию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как пройти KYC?

Для прохождения KYC-процедуры пользователи обычно должны предоставить свое полное имя, адрес, дату рождения и другую личную информацию, а также скан паспорта или иного документа, подтверждающего их личность. После успешной верификации пользователь может совершать сделки на бирже.

KYC-процедура необходима для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения преступных действий на криптобиржах. Она помогает биржам выявлять и предотвращать мошенничество, финансовые преступления и другие незаконные действия.

Отметим, что большинство известных централизованных криптобирж применяют KYC. Среди них – Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp, Bitfinex, Huobi и некоторые другие.

Как осуществляется KYC?

Процесс KYC может включать в себя следующие шаги :

1. Регистрация: клиент регистрируется на криптобирже и предоставляет личную информацию, такую как полное имя, адрес электронной почты и номер телефона.

2. Проверка личности: клиенту может быть предложено предоставить дополнительную информацию, такую как скан паспорта или водительского удостоверения, для проверки его личности.

3. Проверка источника средств: криптобиржа может запросить клиента предоставить информацию об источнике его средств, например сведения о заработной плате или источнике инвестиций.

4. Анализ рисков: криптобиржа может проводить анализ рисков клиента, используя специальные программы для выявления признаков мошенничества или отмывания денег.

5. Подтверждение: когда клиент успешно прошел процесс KYC, криптобиржа подтверждает его личность и позволяет совершать операции на платформе.

Процесс KYC может быть немного разным на разных криптобиржах, но в целом он имеет целью обеспечить безопасность и защиту клиентов и платформы в целом.

Зачем нужен KYC пользователям криптобирж?

KYC помогает пользователям криптобирж, поскольку он обеспечивает безопасность их средств и личной информации. Это позволяет избежать мошенничества и отмывания денег, что может быть важным для пользователей, желающих сохранить свои инвестиции и средства в безопасности.

Кроме того, KYC помогает предотвратить финансирование терроризма и других преступных действий, что может быть важным для поддержания законности и порядка в обществе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое эфириум – чем лучше биткоина, в чем преимущества и недостатки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!