От запрета к полной легализации: законна ли криптовалюта

Украинцы стабильно занимают лидирующие места в рейтингах освоения криптовалют. Хотя такие активы предоставляют дополнительные возможности для инвесторов и трейдеров, тема законности торговли криптовалютой остается на повестке дня.

Биткоин изначально создавался как свободный от регулирования актив, но именно из-за отсутствия четкой законодательной базы относительно криптовалют у многих может возникать вопрос: насколько вообще законно торговать такими активами.

Поэтому OBOZ.UA разобрался в основных аспектах, связанных с законностью криптоторговли. Больше о них – в нашем материале.

Важность регулирования криптовалют

Криптоагрегатор CoinGecko оценивает совокупную рыночную капитализацию криптоиндустрии в $1,7 трлн. С учетом размера этой отрасли, в современной финансовой системе и экономике правовому статусу криптовалют отводится одна из ключевых ролей по нескольким причинам.

Права инвесторов

Только четкие правила использования и торговли криптовалютой могут защитить инвесторов от мошенничества, незаконной деятельности и неоправданных рисков. Прежде чем вкладывать свои средства, многие из них интересуются, в каких странах разрешен биткоин.

Легитимность

Правовое признание криптовалют легализует их в качестве финансовых инструментов, что, в свою очередь, способствует их более широкому использованию и интеграции в общую экономическую систему.

Доверие

Правовое регулирование позволит отрасли заручиться доверием со стороны общества и традиционных финансовых учреждений.

Инвестиции

Понятное, прозрачное и сбалансированное законодательство позволит индустрии развиваться и обеспечит постоянный приток новых инвестиций.

Борьба с незаконной деятельностью

Правовой статус позволит регулировать криптовалютные операции, предотвращая их использование для преступных целей.

Управление рисками

Определение норм и правил для криптовалютного оборота позволит управлять рисками и предотвращать потенциальные финансовые кризисы.

История регулирования криптовалют

Взаимоотношения криптовалют с законом начались вскоре после появления биткоина в 2009 году. Поскольку сначала влияние таких активов на финансовую систему было очень сильно ограниченным, регуляторы свое внимание на них не обращали.

Но с ростом популярности криптовалют росло и внимание к ним со стороны регуляторов. Однако подход к регулированию криптовалют в разных странах может значительно отличаться.

Одни юрисдикции, опасаясь потенциальных рисков, приняли различные меры: от ограничений в использовании до полного запрета обращения криптовалют. Другие признали криптовалюты легитимным финансовым инструментом и начали разрабатывать специальные законы и стандарты для регулирования и контроля за операциями с криптовалютами.

Наличие регулирующего законодательства позволяет проводить операции с криптовалютой на специализированных торговых платформах. Самыми популярными для покупки и продажи таких активов являются централизованные криптобиржи.

Например, чтобы купить криптовалюту на одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, даже не нужно погружаться в особенности трейдинга. Имея на биржевом балансе необходимую сумму, зарегистрированные и верифицированные пользователи могут воспользоваться функцией быстрого обмена. Для этого понадобится:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать валюты или активы, которые клиент будет менять, например, гривну и биткоин;

указать необходимое количество средств для обмена;

для подтверждения операции следует нажать "Приобрести".

В целом, историю регулирования криптовалют можно назвать динамичным процессом и отражением изменяющегося взгляда регуляторов на этот новый вид активов и его роль в глобальной финансовой системе.

В каких странах разрешена криптовалюта?

Первой страной, которая на государственном уровне признала биткоин, стал Сальвадор. В сентябре 2021 года криптовалюта получила статус законного платежного средства наравне с долларом США, который является официальной валютой Сальвадора.

Одним из самых полных считается регулирование криптовалют в Европейском Союзе. Регламент ЕС для рынков биткоина и криптоактивов (MiCA) был принят в июне 2023 года – это свод правил для выпуска криптовалют и предоставления связанных с ними услуг во всех 28 странах Евросоюза. Впрочем, на полную регулирование еще не заработало – согласно официальному плану, оно будет вводиться поэтапно вплоть до конца 2024 года.

Также законно торговать криптовалютами в США, Австралии, Канаде, Франции, и других странах.

Украина двигается в направлении регулирования виртуальных активов. Об этом говорят два альтернативных законопроекта о регулировании криптовалютных операций, которые еще в ноябре 2023 года были зарегистрированы в Верховной Раде.

На ивенте "Блокчейн DRIVE", собравшем представителей криптобизнеса и государства для обсуждения вопросов регулирования цифровых активов в январе в Киеве, основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов обратил внимание учасников на необходимость как можно скорее принять регулирующее законодательство. По его мнению, промедление может повлечь ситуацию, где Украина перестанет занимать лидирующие места в рейтингах освоения криптовалют.

"Законодательство должно работать. Чем быстрее это будет, тем лучше. И будет очень круто, если другие учреждения подтянутся и будут соответствовать высоким стандартам налогообложения и ведения бизнеса", – заявил Носов.

Где запрещена криптовалюта?

Решения запретить обиход криптовалюты принимаются по разным причинам: из-за опасений за финансовую стабильность, стремления контролировать национальные финансы, рисков для инвесторов или банковской системы. Впрочем, со временем такие решения могут пересматриваться.

Согласно данным Cloudwards, криптовалюта запрещена в восьми странах: Бангладеше, Боливии, Марокко, Египте, Непале, Афганистане, Китае и Алжире. В некоторых других странах, действуют неявные барьеры для работы криптоиндустрии: ограничены майнинг, транзакции или платежи.

Заключение

В связи с этим можно сделать заключение, что в разных юрисдикциях проявляется разный подход к регулированию криптовалют: от полного запрета до признания отдельных активов законным платежным средством. Принимая то или иное решение, власти стран отталкиваются от собственных убеждений.

При этом именно сбалансированное регулирование криптовалютной отрасли позволит пользоваться преимуществами таких финансовых инструментов и вместе с тем устранить недостатки, которые могут вызывать недоверие к криптовалютам.

Также OBOZ.UA сообщал о позиции Нацбанка Украины касательно того, разрешат ли украинцам расплачиваться криптовалютой после принятия законопроекта о налогообложении криптовалютных операций. В этом вопросе Украина придерживается позиции Международного валютного фонда.

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