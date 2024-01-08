Биткоин вместо гривны? В НБУ объяснили, разрешат ли украинцам платить криптовалютой

Ни после принятия законопроекта о налогообложении криптовалютных операций, ни в обозримом будущем биткоин или другие виртуальные активы не планируют легализовать как платежное средство. Позиция Нацбанка Украины (НБУ) по этому вопросу остается неизменной.

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Об этом в эфире YouTube-канала "Ми – Україна" заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Она отметила, что Украина придерживается позиции Международного валютного фонда, который неоднократно выступал против признания криптовалюты законным средством платежа.

"Мы пока на этом пути [легализации криптоактивов] находимся там же, где и несколько лет назад. Мы не считаем криптоактивы средством платежа. То есть это не деньги. И, кстати, в этом вопросе наша позиция совпадает с мнением коллег из Международного валютного фонда", – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, во время войны любые изменения ландшафта и инструментария денежно-кредитной политики могут существенно угрожать стабильности украинской финансовой системы.

"Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт о том, что мы вместе с экспертами МВФ изучим основные подходы и практики европейских стран и других стран к регулированию криптоактивов, после чего посмотрим, как правильно имплементировать это в наше законодательство", – пояснила Рожкова.

По словам заместителя главы НБУ, это не основной приоритет агентства, поскольку для экономики Украины сейчас важнее обладать макрофинансовой стабильностью. Рожкова назвала это одним из важнейших факторов обеспечения дальнейшего восстановления экономики.

"Рост – это поступление в бюджет. А поступления в бюджет – это финансирование армии", – подчеркнула Екатерина Рожкова.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее глава директората цифровой экономики Минцифры Юлия Пархоменко заявила, что криптосектор Украины переживает стагнацию из-за остановки работы фиатных шлюзов с криптобиржами. По ее словам, решить эту проблему можно будет, урегулировав сектор, приняв необходимую законодательную базу.

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