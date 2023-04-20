Историческое решение Европарламента: в ЕС принят "кодекс" криптовалют

Евросоюз обзавелся собственной законодательной базой в отношении регулирования криптовалютной индустрии. Это стало возможно после принятия Европейским парламентом Регламента о рынках криптоактивов (MiCA).

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Еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс приветствовала это решение. Она уточнила, что соответствующий закон поддержали 517 членов Европарламента.

"Правила начнут применяться со следующего года (с июля 2024 года. – Ред.). Мы защищаем потребителей, обеспечиваем финансовую стабильность и целостность рынка", – написала она в Twitter. Во время парламентских обсуждений инициативы, она выразила надежду, что примеру ЕС последуют и другие страны.

В Генеральном директорате по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала Еврокомиссии этот день назвали историческим. В ведомстве отметили, что "зеленый свет" MiCA позволит установить всеобъемлющие правила в отношении криптоактивов, защитить права потребителей, а также обеспечить финансовую стабильность и инновации.

Документ должен был быть принят еще в январе, но из-за технических проблем (почти 400 страниц текста необходимо было перевести на все официальные языки Евросоюза – их 24) голосование перенесли на апрель.

"ЕС станет первой крупной юрисдикцией в мире с системной законодательной базой для сферы криптоактивов. Ну и мы с коллегами из НКЦБФР и других регуляторов уже работаем над имплементацией части положений МиСА, чтобы криптоактивы были легальными и в Украине", – заявил народный депутат, заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram.

Кроме общих положений, MiCA обязывает поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) придерживаться трех основных правил:

защищать права инвесторов;

соблюдать нормы AML (anti-money laundering, то есть противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма).

обязательное лицензирование.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал об ужесточении политики ЕС в отношении криптовалют, где ограничили покупку криптовалюты за наличные деньги суммой в 10 тыс. евро за транзакцию. Решение было принято в рамках борьбы с отмыванием незаконно полученных средств и финансированием терроризма.

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