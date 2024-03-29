Как максимально сохранить криптовалюту, когда курс падает: советы при коррекции

В 2024 году Bitcoin вошел в очевидный "бычий" тренд (когда рынок систематически растет), в результате чего обновил несколько исторических максимумов. Такие этапы всегда чередуются с нисходящими и после роста обязательно наступает коррекция.

Поэтому мнение, что криптовалюта всегда растет, ошибочно. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и ущерба, криптотрейдерам необходимо подготовиться и минимизировать риски.

Поэтому OBOZ.UA рассмотрел лайфхаки, которые помогут не только сохранить средства, но и заработать на "медвежьем" рынке (в отличие от "бычьего" во время "медвежьего" тренда котировки падают).

Диверсификация

Самый распространенный способ снизить риски при коррекции рынка виртуальных активов – это составление криптовалютного портфеля. Впрочем, следует учитывать, что в момент падения биткоина другие монеты могут реагировать значительно резче (например, во время 10% падения BTC альткоины могут дешеветь на 15-25%), что также больно откликается на инвестпортфелях.

Хеджирование

Уменьшить влияние коррекции биткоина на инвестиционный портфель можно, имея хеджирование сделки. Хеджирование – это открытие противоположного сделки к основной позиции. Например, если пользователь имеет открытую длинную (лонг) позицию по BTC, ему следует открыть короткую (шорт) позицию для альткоинов. Таким образом, выгода будет сохранена при любом сценарии.

Длинная позиция открывается трейдером с целью извлечения прибыли от роста рынка. Короткая позиция открывается инвестором с целью извлечения прибыли от падения рынка.

Существует два инструмента для хеджирования портфеля из альткоинов – это деривативы и маржинальная торговля.

Криптодеривативы

Криптовалютные деривативы – это производные финансовые инструменты криптовалютной торговли, участники которой покупают/продают не сам актив, а возможность купить/продать его в будущем. То есть, они не дают права собственности на базовый актив.

Такие инструменты делятся на опционы и фьючерсы. Разница между ними состоит в том, что фьючерсный контракт обязывает одну сторону купить, а другую продать актив по определенной цене по истечении срока действия контракта. Опционы дают право на покупку или продажу, но за это пользователь платит премию.

Фьючерсная торговля стала популярным инструментом криптотрейдинга – выбор платформ, где можно торговать фьючерсными контрактами, постоянно увеличивается. Заключить такое соглашение можно и на одной из крупнейших европейских криптовалютных бирж украинского происхождения WhiteBIT. Для этого нужно:

Выбрать раздел "Фьючерсы" в меню "Торговля" на сайте криптобиржи.

Открыть вкладку и выберите BTC-PERP.

Выбрать тип ордера, сумму актива, что хочешь купить, а также кредитное плечо.

Кликнуть на "Купить" или "Продать" в зависимости от направления сделки.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля – торговля с использованием заемных средств криптобиржи. Платформа предоставляет доступные для торговли цифровые активы под залог собственных средств пользователя (маржи), что гарантирует выполнение им долговых обязательств.

За использование заемных средств взимается ежедневная плата. Из существующих платформ наиболее выгодные условия предлагает WhiteBIT: 0,0585% за один день использования биржевых средств. Но плата взимается, только если сделка состоялась (если криптовалюта была приобретена или продана).

Другая особенность маржинальной торговли: использование кредитного плеча (левереджа). Оно позволяет трейдеру многократно увеличить свою позицию. Пользователи WhiteBIT могут использовать для маржинальной торговли плечо от 1х до 10х, то есть дает им возможность увеличить собственную позицию до 10 раз.

Усреднение долларовой стоимости

Стратегия усреднения долларовой стоимости (Dollar cost averaging или DCA) предполагает покупку актива на одинаковую сумму через одинаковые промежутки времени, независимо от имеющейся цены. Это улучшит точку входа, что позволит увеличить прибыль в будущем периоде роста.

Поскольку точно предсказать дно или максимум актива невозможно, каждая последующая коррекция будет не разочарованием, а дополнительной возможностью для увеличения позиции по более выгодной цене.

Впрочем, следует помнить, что такая стратегия не подходит для активов с большой инфляцией, волатильностью и ценовой нестабильностью. Поэтому DCA подходит для биткоина, "эфира" и других криптовалют с большой рыночной капитализацией.

Использование Stop-loss

Из-за жадности некоторые трейдеры находятся в погоне за большими прибылями, из-за чего они забывают фиксировать доходы. То есть вместо того, чтобы продать актив, пользователь ждет все большего роста. Но часто такой подход заканчивается убыточно: когда-то обязательно наступит коррекция, и курс упадет ниже точки входа (стоимость покупки актива).

Поэтому не следует забывать о стоп-ордерах на продажу монет хотя бы ценой входа. В таком случае, если начнется коррекция, потери будут минимизированы.

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