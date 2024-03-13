Что не день – то рекорд: биткоин опять обновил свой максимум
На следующий день после того, как биткоин впервые взял новый для себя уровень в $73 тысячи за монету, курс этой криптовалюты преодолел очередной психологический порог и перешагнул за $74 тысячи. Это стало новым историческим максимумом этого актива.
Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, утром 13 марта цена биткоина в моменте выросла до $73 151. Но курс не смог закрепиться на этой отметке и незначительно откатился до $72,8 тыс.
Материал обновляется...