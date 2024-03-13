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Что не день – то рекорд: биткоин опять обновил свой максимум

Станислав Кожемякин
Финтех
1 минута
7,8 т.
Биткоин преодолел новую вершину, но закрепиться на ней не смог

На следующий день после того, как биткоин впервые взял новый для себя уровень в $73 тысячи за монету, курс этой криптовалюты преодолел очередной психологический порог и перешагнул за $74 тысячи. Это стало новым историческим максимумом этого актива.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, утром 13 марта цена биткоина в моменте выросла до $73 151. Но курс не смог закрепиться на этой отметке и незначительно откатился до $72,8 тыс.

Курс биткоина пробил уровень в $73 тысячи за 1 BTC

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