Что не день – то рекорд: биткоин опять обновил свой максимум

На следующий день после того, как биткоин впервые взял новый для себя уровень в $73 тысячи за монету, курс этой криптовалюты преодолел очередной психологический порог и перешагнул за $74 тысячи. Это стало новым историческим максимумом этого актива.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, утром 13 марта цена биткоина в моменте выросла до $73 151. Но курс не смог закрепиться на этой отметке и незначительно откатился до $72,8 тыс.

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