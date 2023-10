Портфель криптовалют: стратегии формирования и выбор активов

Цель каждого криптовалютного трейдера – заработать на разнице стоимости криптовалюта. Но одной из особенностей этого вида активов является его волатильность – в условиях рыночной изменчивости очень важно уметь сохранить свой капитал.

Одним из методов хеджирования рисков в криптовалютной индустрии является диверсификация инвестиционного портфеля. Так называют совокупность всех активов, которыми владеет криптоинвестор или трейдер.

Какие выбрать криптовалюты, достойные войти в такой портфель, OBOZ.UA выяснил во время прохождения учебной программы "Криптограмотність і блокчейн" на платформе Дія.Освіта. Она была разработана Минцифрой вместе с партнерами, в частности, одной из крупнейших централизованных криптобирж Европы родом из Украины WhiteBIT.

Цель составления криптопортфеля

Практику собирать разные активы в так называемый "портфель" криптовалютная отрасль заимствовала из традиционных финансов. Главное отличие криптовалютного портфеля от "классического" заключается в том, что инвестор сохраняет свои активы на криптобирже или в некастодиальном криптокошелькек (третья сторона не имеет к нему доступа).

Суть диверсифицированного криптопортфеля можно свести к практике "не хранить все яйца в одной корзине". Впрочем, лишь разнообразить инвестиции будет мало – важно сделать это грамотно.

И хотя полностью устранить все риски при обращении с высоковолатильными финансовыми инструментами невозможно, криптопортфель позволяет их минимизировать.

Как собирать криптопортфель?

Согласно данным криптосервиса CoinMarketCap, на сегодняшний день существует более 1,8 млн разнообразных виртуальных монет и токенов. Поэтому возникает вопрос: какие криптоактивы достойны, чтобы их включили в инвестиционный портфель? Это легче объяснить, разбив их на группы.

Биткоин

Первая криптовалюта демонстрирует высокий уровень доминирования на рынке – на BTC приходится 50% совокупной капитализации всей криптотрасли. Из-за этого ее часто включают даже в традиционные инвест портфели, а портфель криптоинвесторов может состоять из биткоина на 25-50%.

Платформы смартконтрактов

Из-за особенностей своего построения блокчейн Bitcoin испытывает проблемы с масштабированием, поэтому его возможности к развитию экосистемы достаточно ограничены. Но дешевые и быстрые транзакции были реализованы благодаря смарт-контрактам на таких платформах как Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche. Благодаря этому нативные токены этих сетей заручились широкой поддержкой и стали достойным дополнением в криптопортфеле.

Стейблкоины

Стейблкоины – это криптовалюты, чей курс привязан к стоимости других активов, чаще всего фиатных (то есть выпускаемых центральными банками стран). Впрочем, отсутствие у них высокой доходности компенсируется их стабильностью, которая позволяет смягчить положение инвестора при коррекции рынка.

Токены криптобирж

Улучшение ситуации на крипторинке обязательно приводит к увеличению объемов торговли виртуальными активами. Это приводит к росту популярности криптобирж и, соответственно, их собственных токенов и монет – например, WBT от WhiteBIT.

WhiteBIT Coin создан как инструмент эффективного использования экосистемы биржи и взаимодействия с пользователями. Владение WBT предоставляет клиентам площадки ряд привилегий:

имея монету на балансе они получают скидки на комиссии тейкера и мейкера;

внесение актива на холдинг увеличивает реферальную ставку и предоставляет возможность бесплатного вывода средств и доступа к WhiteBIT Launchpad, а также ежедневных бесплатных AML-проверок.

Актуальные токены

Следует не забывать о трендовых токенах. Они могут быть разными и зависят от актуальных событий на рынке, которые спрогнозировать невозможно. В свое время это были и активы, связанные с разработкой искусственного интеллекта, и токены игровых проектов Play-to-Earn, и NFT. Но каждый такой актив важно проанализировать перед покупкой.

Принципы криптопортфеля

Собирая собственную "коллекцию" криптовалютных активов, следует помнить о нескольких правилах, позволяющих эффективно диверсифицировать риски и сохранить капитал.

Баланс

В сбалансированном криптопортфеле не должно быть доминирования высокорисковых или низкорисковых активов. В такой портфель, как правило, входят до 20 монет, из которых:

50% – среднерисковые (из списка топ-30 по рыночной капитализации);

25% – низкорисковые (топ-10);

25% – высокорисковые (топ-100).

Кроме того, периодически криптопортфель требует ребалансирования – то есть закупки потерявших цену активов вместо тех, которые были проданы по увеличенному курсу. Это позволит поддерживать базовые пропорции.

DYOR

Принимать решение по инвестированию собственных средств в тот или иной актив важно опираться на собственные исследования рынка, а не только на анализе экспертов и других советах. Это объясняется принципом Do Your Own Research.

Анализируя ту или иную криптовалюту, важно обратить внимание на такие базовые характеристики как ее рыночная капитализация, актуальная стоимость, историческая динамика курса, количество монет в обращении и общий объем эмиссии, а также ряд других показателей. Также следует узнать уровень экспертности ее разработчиков, исследовать сообщество и "белую книгу" проекта.

Стоимость

Также важно следить за динамикой криптопортфеля – это можно делать в электронной таблице или воспользоваться соответствующим сервисом. Например, порталы CoinMarketCap и CoinGecko имеют функцию Portfolio, позволяющую либо формировать портфель вручную, либо добавить криптокошелек – все находящиеся в нем активы будут добавлены автоматически. Именно так можно отслеживать совокупную стоимость своих активов.

Объем инвестиций

Важно всегда помнить, что криптовалюта – это высоковолатильный тип активов, поэтому инвестировать все свои деньги в виртуальные монеты не стоит. Чтобы потенциальные убытки не нанесли существенного ущерба положению инвестора, ему следует вкладывать лишь комфортную для него сумму, которую он может позволить себе потерять.

Впрочем, следует помнить, что публикации в СМИ не следует воспринимать как финансовые рекомендации. Из-за высокой волатильности криптовалюты все соответствующие инвестиции делаются опираясь на результаты собственного анализа.

