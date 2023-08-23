"Вагнер", Шарий и другие: разоблачены криптокошельки с $40 млн на финансирование войны в Украине

Криптоэнтузиасты обнаружили и идентифицировали десятки тысяч криптовалютных транзакций, связанных с финансированием военной агрессии РФ против Украины. Совокупная стоимость перечисленных виртуальных монет превысила 1,5 миллиарда гривен.

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Такие данные привели представители краудсорсинговой платформы Scamfari изданию Incrypted. В общей сложности за шесть недель они получили более 200 тыс. обращений об использовании криптовалюты киберпреступниками, мошенниками или террористами.

В частности, 17,4% транзакций (в общей сложности более 28,5 тыс.) были связаны с финансированием войны в Украине. Идентификация криптокошельков, связанных с такими операциями, позволила Киберполиции их заблокировать. Среди тех, кому принадлежали криптокошельки, оказались:

группировка ЧВК "Вагнер";

приближенный к "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone;

российская хакерская группировка Killnet;

блогер и глава запрещенной в Украине партии Анатолий Шарий;

блогер, автор российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук;

русский пропагандист Борис Рожин.

Таким образом, была заблокирована криптовалюта в эквиваленте $40,2 млн. (около 1,5 млрд гривен). Самыми "популярными" активами для финансирования российского терроризма оказались Ethereum (37%), BNB (14%) и биткоин (13%).

Платформа Scamfari является проектом украинца Юрия Олентира – это неприбыльный продукт компании HAPI Foundation, специализирующейся на кибербезопасности, борьбе со скамом, а также услугах для web3 и defi-проектов. Компания активно сотрудничает с юридическими фирмами в направлении возврата средств, утраченных в результате мошеннических действий.

Предоставить информацию о подозрительной активности криптокошельков может каждый зарегистрированный участник Scamfari. Специалисты платформы его обрабатывают и подтверждают либо опровергают его принадлежность к преступной деятельности, а также в случае необходимости передают данные в Киберполицию. Доля ложных отчетов от пользователей – около 18%.

Кроме того, Scamfari стала первым проектом на платформе WhiteBIT Launchpad, входящей в экосистему одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT. Launchpad позволяет владельцам криптовалюты WBT покупать токены различных протоколов и ресурсов до их выхода на открытый рынок.

Также OBOZREVATEL сообщал о неизвестном хакере, разоблачившем около 1000 биткоин-кошельков, принадлежащих российским спецслужбам. Часть из них он сломал и отправил криптовалюту в помощь пострадавшим в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора.

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