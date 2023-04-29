Украл биткоины и отдал Украине: хакер оригинально наказал ГРУ РФ

Неизвестный хакер разоблачил около 1000 биткоин-кошельков, принадлежащих российским спецслужбы, взломав часть из них. Частично криптовалюту он уничтожил, а частично отправил на счет помощи пострадавшим в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора.

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Кошельки он идентифицировал в феврале-марте 2022 года, то есть, до самого вторжения. По данным компании Chainalysis, которая занимается криптобезопасностью, 986 кошельков принадлежали Управлению внешней военной разведки РФ (ГРУ), Службе внешней разведки (СВР) и Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Издание CoinDesk подчеркивает: подтвердить принадлежность указанных кошельков не представляется возможным. Кроме того, указанные ведомства никак не комментировали случившееся и отказались отвечать на запросы журналистов.

Однако в Chainalysis подтвердили, что как минимум три адреса ранее были замечены в связях с россиянами. Два фигурировали в массированной хакерской атаке на США при помощи ПО Solarwinds в декабре 2020 года, третий был причастен к вмешательству РФ в выборы президента США в 2016 году.

В качестве возмездия хакер "сжег" часть биткоинов, принадлежащих россиянам, при помощи скрипта OP_RETURN. Данная функция позволяет прикрепить короткое сообщение к транзакции, но сами биткоины при этом "сгорят".

Такие транзакции он подписал, идентифицировав кошельки, причастные к кибератакам: "От ГРУ – СВР. Используется для взлома!", "От ГРУ – ГРУ. Используется для взлома!" и "От ГРУ – ФСБ. Используется для взлома!". Таким образом были уничтожены биткоины на $300 тыс.

Однако такие подписи использовались только до вторжения войск РФ в Украину. После этого он начал перечислять криптовалюту на кошельки, связанные и гуманитарной и военной помощью Украине.

Что можно сказать о намерениях хакера? Во-первых, что он в войне он выступил на стороне Украины. А во-вторых, он показал всему миру и, в первую очередь, путинскому режиму, что любой их криптокошелек может быть скомпрометирован.

Раньше OBOZREVATEL сообщал, что криптовалюта стала весомым инструментом в войне с Россией. По словам замминистра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова криптовалюта обеспечивает гибкость и скорость транзакций, спасая жизни военным.

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