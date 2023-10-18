Украл биткоинов на $3 млрд, а в тюрьму посадили за несколько сотен: в США 7 лет искали легендарного криптоафериста

Хакер, осужденный за кражу с даркнет-маркетплейса Silk Road более 50 тысяч биткоинов в 2012 году, попался на транзакции в $800. Поимка Джимми Чжуна привела к раскрытию одного из самых громких криптопреступлений в истории США.

Подробности нашумевшего расследования были опубликованы в документальном фильме Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire, выпущенном телеканалом CNBC.

Поиски взломщика длились более семи лет, а выйти на его след правоохранители сумели благодаря длинной веренице событий. История завершилась конфискацией на тот момент крупнейшей партии криптовалюты.

Путь к разоблачению начался 13 марта 2019 года, когда 28-летний Чжун позвонил в службу спасения 911. Он представился биткоин-инвестором и сообщил, что неизвестные влезли в его дом через окно и украли у его 150 BTC (тогда это было эквивалентно $600 тыс.).

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Однако полиция города Атенс, штат Джорджия, не была знакома с миром киберпреступности. Когда правоохранители не смогли ничем помочь, Джимми Чжун обратился к частному детективу Робин Мартинелли, которая установила предполагаемого вора – им оказался один из знакомых хакера.

При этом детектив пришла к выводу, что друзья и знакомые ее клиента часто его использовали и общались с ним только из-за выгоды. Официально безработный Джимми Чжун вел разгульную жизнь, а источником своего дохода он называл биткоины, добытые еще в 2009 году – когда эта криптовалюта только появилась.

О его образе жизни может говорить решение арендовать в 2018 году частный самолет и с группой друзей вылететь в Лос-Анджелес на матч своей любимой команды по американскому футболу. На месте он снял номера в люксовом отеле для своих гостей и выдал каждому из них по $10 тыс. на шоппинг.

Расследованием дела о взломе Silk Road в 2012 году занималось Налоговое управление США (IRS). Они пристально следили за криптокошельком, в котором хранились биткоины, украденные у даркнет-площадки, но не могли узнать, кому он принадлежит – транзакции в блокчейне анонимны.

Чтобы сохранить анонимность, владелец криптокошелька обычно пользовался криптомиксерами – сервисами, которые позволяют скрыть отправителя виртуальных монет. Но примерно через полгода после после звонка Джимми Чжуна в 911 хакер почему-то изменил своей осторожности и перевел биткоины напрямую.

Он отправил BTC стоимостью около $800 на одну из централизованных бирж. Такие площадки собирают личные данные своих клиентов, поэтому следователи с легкостью узнали, кому принадлежит аккаунт.

Но даже связать аккаунт с Чжуном было недостаточно для его ареста или хотя бы обыска. Для этого IRS и полиция Атенс разработали план, согласно которому они пришли к взломщику домой, представившись следователями по делу об ограблении.

Он им поверил и, не стесняясь, провел экскурсию по своему шикарному дому, хвастаясь своими роскошными покупками. Мало того, он лично продемонстрировал им счет своего криптокошелька, на котором хранились биткоины стоимостью $60-70 млн.

Этого было достаточно, чтобы 9 ноября 2021 года получить ордер на обыск. В этот день в дом Джимми Чжуна пришла большая группа правоохранителей с собаками – которые обнаружили жестяную банку с одноплатным компьютером, на котором хранились биткоины на миллионы долларов, а также сейф с драгоценными металлами, наличными и криптокошельком. Именно на нем хранились биткоины, украденные у Silk Road – к тому моменту их стоимость достигла уже $3 млрд.

Криптовалюту изъяли, а американца арестовали. Сотрудничая со следствием, он добровольно передал ключи к криптокошелька и признал себя виновным. В апреле 2023 года его приговорили к тюремному сроку в один год и день.

Также OBOZ.UA сообщал, что всего власти США изъяли у киберпреступников более 200 тыс. BTC. Часть конфискованной криптовалюты была продана, но этот процесс спотыкается о длительные бюрократические процедуры.

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