Прятал 50 тыс. биткоинов в жестянке: в США осудили хакера, укравшего $3,5 млрд

В США приговорили к тюремному сроку мужчину, который хранил 50 тыс. биткоинов в жестяной банке из-под попкорна. Криптовалюта была украдена в результате взлома известного даркнет-маркетплейса Silk Road.

Видео дня

32-летний Джеймс Чжун получил срок в год и один день лишения свободы, сообщила Федеральная прокуратура США. Мужчина был задержан еще в ноябре 2021 года после обыска в его доме в штате Джорджия. На тот момент это стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории США.

В результате следователи обнаружили десятки тысяч BTC, часть из которых хранилась на одноплатном компьютере, сложенном в банке из-под попкорна, которая была спрятана в ванной комнате. Кроме того, власти изъяли более $660 тыс. наличными, а также серебряные и золотые слитки.

В американском Минюсте отмечают, что непосредственно на сайте Silk Road хакер ничего не покупал. Биткоины он украл, создав несколько учетных записей и благодаря уязвимости в платежной системе сайта Чжун заставил маркетплейс перевести на них виртуальные монеты.

"Джеймс Чжун совершил мошенничество еще в 2012 году, украв 50 тыс. биткоинов у Silk Road. В течение следующих 10 лет ему удавалось скрывать содеянное и то, как он получил свое состояние", – заявил прокурора Дэмиан Уильямс.

По его словам, чтобы найти пропавшие биткоины следователи использовали методы отслеживания криптовалюты. Изначально Джеймсу Чжуну грозило до 20 лет тюрьмы, но благодаря сделке со следствием и признанию вины этот срок значительно сократился.

На момент ареста, когда стоимость биткоина достигала своих пиков, их совокупная цена достигала $3,4 млрд. По состоянию на 14 апреля они оценили в суму выше $1,5 млрд.

Silk Road стал первым даркнет-рынком, он работал в 2011-2013 годах. Самыми частыми его клиентами были продавцы наркотиков, порнографии и другой незаконной продукции, а также услуг. В 2015 году суд признал основателя площадки Росса Ульбрихта виновным был и приговорил его к пожизненному заключению.

OBOZREVATEL уже сообщал, что это изъятие биткоинов остается одним из крупнейших. Оно уступает только облаве на хакеров Илью Лихтенштейна и Хизер Морган, которых обвиняют во взломе криптобиржи Bitfinex и краже 94 тыс. BTC.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!