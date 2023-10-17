Биткоин вместо золота: почему США держат часть денежных запасов в криптовалюте.

Федеральное правительство США обладает биткоинами совокупной стоимостью свыше $5 млрд. Это делает американские власти одним из крупнейших держателей первой криптовалюты.

Американская "криптоказна" наполнилась в результате борьбы с киберпреступностью и изъятия с "черного рынка", пишет The Wall Street Journal. Виртуальные монеты хранится на аппаратных кошельках, которые находятся под контролем федеральных ведомств США, включая Министерство юстиции и Налоговую службу.

Благодаря активным действиям правоохранительных органов, "криптоказна" пополнилась более чем до 200 тыс. BTC – это свыше 1% когда-либо добытых биткоинов. Поскольку в руках чиновниках находится такой большой виртуальных монет, криптосообщество опасается влияния продажи этих активов на курс BTC.

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Несмотря на то, что с момента своего изъятия многие коины подорожали в десятки раз, власти США хранят их не для хеджирования рисков и не как инвестиции. Действия правительства объясняются не рыночными условиями, а бюрократическими проволочками.

Чтобы продать криптовалюту, правительству необходимо преодолеть длительные юридические процедуры. Непосредственно после изъятия криптокошелька его содержимое не перемещается автоматически на счета властей США.

Соответствующее решение должен принять суд – соответствующий процесс может длиться годами, а в результате принятого решения криптовалюту передают Службе маршалов США. Именно это ведомство отвечает за ликвидацию конфискованных активов. И только после этого криптовалюту могут реализовать на биржах или продать на аукционе.

Например, на изъятие 95 тыс. биткоинов, украденных IT-предпринимателем Ильей Лихтенштейном и его женой Хизер Морган при взломе критобиржи Bitfinex в 2016 году, ушло шесть лет. Соответствующее решение было принято лишь после ареста пары в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал о других крупных изъятиях криптовалюты в США. В частности, 69 тыс. BTC конфисковали у основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта, а 50 тыс. BTC – у 32-летнего Джеймса Чжуна, признавшего себя виновным в краже токенов с этой площадки.

Часть изъятой криптовалюты Служба маршалов уже реализовала – активы были проданы на аукционе в январе 2021 года. Их покупателем стал венчурный инвестор Тим Дрейпер.

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