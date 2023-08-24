Украинцы попали в топ-5 'криптонаций' в TikTok

Интерес украинцев к криптовалюте не угасает. Об этом говорит то, что Украина вошла в пятерку стран, граждане которой чаще всего ищут контент, посвященный виртуальным активам, в соцсети TikTok.

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Согласно недавнему исследованию криптопортала CoinGecko, 14 из 15 стран, где наиболее интересуются биткоином и другими виртуальными монетами – это страны Европы. "Это говорит о том, что маркетологи криптокомпаний должны использовать TikTok для выхода на европейский рынок", – отмечают авторы доклада.

Исходя из просмотров и публикации пользователями из разных стран видео с хэштегами, связанными с криптовалютой, исследователи высчитали взвешенный показатель популярности криптоотрасли в их государствах. Топ-5 рейтинга выглядит так:

Эстония; Латвия; Норвегия; Беларусь; Украина.

Стоит отметить, что при подсчете учитывались только англоязычные хэштеги. Например, самым популярным оказался #crypto – его оставили под 4 млн публикациями, которые совокупно набрали 30 млрд просмотров. Это больше, чем у других "финансовых" хэштегов – #finance, #investing, #forex и #trading.

Самый большой интерес среди криптоактивов в TikTok предсказуемо вызывает биткоин. Самой первой и самой популярной виртуальной монете посвящены 5 млн публикаций, которые просмотрели 28 млрд раз (совокупно для хэштегов #bitcoin и #btc).

Еще три криптовалюты, которые пользуются популярностью в этой соцсети – это Ethereum, Dogecoin и XRP. В общей сложности их оставили под 1,81 млн публикаций, собравших 8 млрд просмотров.

Также из области блокчейна в соцсети вызывают интерес темы NFT (2,5 млн публикаций по хэштегами #nft и #nfts), метавселенных (350 тыс.), DeFi (330 тыс.) и непосредственно сама технология блокчейн (470 тыс.).

Интерес украинцев к криптовалюте можно частично объяснить необходимостью восстановления послевоенной экономики. На этом фоне СЕО и основатель одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT Владимир Носов уверен, что развитие криптоотрасли поможет привлечь новые инвестиции и сделать нашу страну одним из мировых лидеров в этом направлении.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Украина оказалась страной с самой низкой себестоимостью майнинга биткоинов. Чтобы получить 1 BTC в нашей стране, понадобится потратить электричества в эквиваленте $10,73 тыс.

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