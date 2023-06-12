Криптовалюты восстановят экономику Украины: СЕО WhiteBIT Владимир Носов назвал условия

Развитие в Украине криптовалютной отрасли поможет привлечь новые инвестиции и сделать ее одним из мировых лидеров в этом направлении. Но для этого необходимо создать необходимые предпосылки.

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Об этом СЕО и основатель одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT Владимир Носов заявил на открытии конференции Incrypted Conference 2023 10 июня. Его компания стала главным партнером мероприятия.

“Для Украины сейчас большой шанс совершить прорыв и принять закон, который поможет привлечь международный капитал. Новый закон покажет, способны ли мы что-то изменить, или будем дальше следить за тем, как инвесторы направляют средства в другие страны с менее консервативным законодательством, например Сингапур и Гонконг", – отметил Владимир.

По мнению Носова, ключевые факторы развития индустрии в Украине:

четкое и понятное законодательство;

прозрачная судебная система;

образование и общая криптограмотность украинцев;

скорейшая победа над врагом.

СЕО WhiteBIT считает, что в настоящее время у криптоигроков не хватает возможностей для развития из-за недостаточно урегулированного взаимодействия между традиционной финансовой системой и цифровыми активами. Новый закон должен это решить.

Носов указал на пример сводного регулирования цифровых активов – MiCA, которое недавно приняли в ЕС: “Пусть этот закон достаточно стандартен, но от него больше и не надо. Каждая страна будет имплементировать MiCA на свой лад и Украина может также предпринять множество индивидуальных шагов. Надеюсь, что наши регуляторы разработают закон, который будет демократичным и комфортным для криптоигроков, чтобы привлечь международный капитал в Украину".

Владимир уверен, что важнее регулирования – только прозрачный суд, поскольку, когда инвестор заходит в страну, он хочет понимать, по каким правилам все работает, но главное – он должен доверять судебной системе. Именно поэтому Украине нужно активно над этим работать и показать миру, что наша судебная система работает. Если инвесторы поймут, что у них есть реальные правовые инструменты защиты своих инвестиций, они могут прийти даже к появлению четкой регуляции.

Также СЕО WhiteBIT выделил три основных преимущества криптовалюта над традиционными финансами: скорость, прозрачность, децентрализация. Поэтому новое поколение будет с подозрением относиться к централизованным продуктам и к ширме, построенной сегодняшней финансовой системой. По его мнению, государственным органам нужно занять позицию лидера в децентрализованном сегменте, чтобы следовать современным тенденциям, а не видеть в этом нечто враждебное.

Носов отметил, что блокчейн это сложная тема, и он видит большую проблему в том, что большинство украинцев не понимают, как работает эта технология: “Согласно нашему соцопросу, только 5-8% людей понимают, что значит криптовалюта. А более 60% не доверяют индустрии, считают криптовалюты скамом, пирамидой и т.д. То есть, более 60% не понимают, что блокчейн это про технологии и совершенно новый финансовый мир".

Именно поэтому WhiteBIT инвестирует в криптограмотность украинцев. Чтобы прийти к mass adoption, людей нужно обучать, а значит, проводить еще больше образовательных курсов и в общем разговаривать с людьми, развенчивать распространенные мифы и стереотипы о криптовалюте. Так что с пониманием придут новые идеи и распространение технологий в нашей стране.

Относительно инициатив WhiteBIT в сфере образования Владимир указал, что его компания активно участвует в образовательных инициативах: реконструирует IТ-корпус Киево-Могилянской академии и запускает сертификатную магистерскую программу по блокчейн-технологии, запустила образовательные курсы с Минцифрой, а с другими партнерами – курсы для трейдеров.

Следовательно, криптовалюты могут играть важную роль в восстановлении экономики Украины. Кроме того, широкое использование блокчейна и криптовалют будет способствовать привлечению инвестиций и обеспечению прозрачности и безопасности в финансовой сфере.

Напомним, что WhiteBIT – это одна из самых больших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Главной миссией компании является массовое внедрение качественных блокчейн-технологий в Украине и мире. Наглядным подтверждением этой идеи стала возможность приобрести билеты на второй день конференции за криптовалюту благодаря криптопроцессинговому сервису Whitepay, входящему в экосистему WhiteBIT. А с помощью карт WhiteEX, которые были представлены на стенде компании, можно было быстро и удобно пополнить свой криптогаманец.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Владимир Носов по-прежнему рассказывал, что Украина может стать одним из ключевых цифровых хабов Европы. Но для этого необходимо увеличить осведомленность украинцев о возможностях крипт и блокчейн-технологий.