Майнинг биткоина в Европе: Украина заняла первое место в рейтинге

Украина – страна с самой низкой себестоимостью добычи биткоинов. Для майнинга 1 BTC понадобится электричества в эквиваленте $10,73 тыс.

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Об этом свидетельствуют данные криптопортала CoinGecko. Авторы исследования исходили из того, что для добычи одного биткоина соломайнеру (то есть, тому, кто занимается этим не в пуле, а в одиночку) необходимо потратить 266 тыс. кВт⋅ч электроэнергии.

Таким образом, наименее выгодно заниматься криптомайнингом в Италии, где добыча одного биткоина обойдется в $208,56 тыс., то есть в 20 раз дороже, чем в Украине. Кроме того, криптомайнинг в Украине обходится в 12 раз дешевле, чем в Великобритании ($130,62 тыс.) и в 15 раз дешевле, чем в Германии ($163,33 тыс.).

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 21 августа биткоин торгуется на уровне $26 тыс. за 1 BTC. Следовательно, заниматься майнингом выгодно только в тех странах, где добыча криптовалюты обходится дешевле – их 65, включая пять, расположенных в Европе.

Самым прибыльным майнинг будет в Азии, куда авторы доклада включают и Ближний Восток. Средняя стоимость добычи одной криптомонеты в этом регионе составляет $20,63 тыс., а топ-3 стран с самой высокой доходностью майнинга выглядит так:

Ливан – $266;

Иран – $532;

Сирия – $1330.

Наименее выгодно заниматься майнингом в Европе – в топ-10 стран с самой высокой стоимостью добычи биткоина попали девять стран из этого региона:

Италия – $208,56 тыс.;

Австрия – $184,35 тыс.;

Бельгия – $172,38 тыс.;

Дания – $166,79 тыс.;

Германия – $163,33 тыс.;

Ирландия – $159,61 тыс.;

Литва – $152,16 тыс.;

Нидерланды – $137,79 тыс.;

Великобритания – $130,61 тыс.;

Каймановы острова – $128,22тыс.

Также в исследовании отмечается, что в девяти странах мира введен полный запрет на обращение с криптовалютами (включая майнинг). Это Китай, Бангладеш, Ирак, Непал, Катар, Алжир, Египет, Марокко и Тунис.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в июне 2023 года в Украине представили законопроект о криптовалюте, который легализует эту индустрию, внеся поправки в Налоговый кодекс и другие нормативные акты. Как ожидается, налогообложение криптовалют в Украине внедрят осенью этого года.

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