Сколько будут платить владельцы криптовалюты? Готов законопроект о легализации криптоактивов

Украина постепенно двигается в направлении легализации криптовалют. Позади еще один успешный шаг: 14 июня 2023 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и внесении изменений в Закон Украины "О виртуальных активах".

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Каким будет налогообложение криптовалют?

Ставки налога на криптовалюты определили по примеру европейских норм регулирования виртуальных активов MiCA (Markets in Crypto-assets). В этой версии законопроекта налог составит 18% от инвестиционной прибыли, а также 1,5% военного сбора. Налог будет уплачиваться только в случае доходности финансовых операций с криптовалютой и если плательщик владеет полученными активами до 365 дней.

Если Верховная Рада примет указанные законопроект и обновление закона "О виртуальных активах", то регулировать рынок виртуальных активов будут Национальный банк и НКЦБФР.

Согласно предложенному обновлению к виртуальным активам будут принадлежать три категории активов:

токены электронных денег;

токены с привязкой к активам;

другие виртуальные активы, включающие служебные токены.

Выпуск токенов будет доступен эмитентам, авторизуемым в НКЦБФР как юридические лица. Для авторизации юридического лица необходимо оформить белую книгу, которая на практике является проспектом эмиссии.

Ориентировочно закон будет принят уже в сентябре, а вступить в силу он должен с 2024 года. Если это произойдет, Украина может стать одной из первых стран Европы, которая внедрит европейские нормы регулирования виртуальных активов MiCA.

Европейские нормы регулирования – путь к евроинтеграции

Одним из ключевых аспектов регламента МіСА является определение поставщиков услуг криптоактивов. Согласно европейскому законодательству, поставщик услуг криптоактивов есть любое лицо, профессионально предоставляющее одну или несколько услуг с криптовалютой третьим лицам.

Основные условия для поставщиков таковы:

зарегистрированный офис в государстве-члене ЕС, где осуществляется по крайней мере часть деятельности с криптоактивами;

один из директоров должен быть резидентом ЕС;

гарантии наличия собственных средств или страхового полиса, покрывающего территории ЕС, где активно предоставляются услуги по криптоактивам;

процедуры обработки и хранения персональных данных клиентов;

минимальный уставный капитал в размере от €50 тысяч до €150 тысяч в зависимости от вида услуг и выполнять другие требования.

Следовательно, такие нормы для рынка криптоактивов это действительно путь к внедрению блокчейн-технологий в финансовую систему Европейского Союза.

Как все начиналось?

Парламент Украины принял закон №3637 "О виртуальных активах", учитывавший предложения президента, еще в начале 2022 года. Но из-за того, что он мог вступить в силу только после изменений в Налоговый кодекс, которые невозможно во время военного положения, президент ветировал его и внес ряд поправок.

Новый подход был найден только после одобрения ЕС регламента виртуальных активов MiCA. Обновленный законопроект учитывает требования, изложенные в MiCA, чтобы сразу синхронизировать украинское регулирование криптоактивов с европейским.

Мнение лидеров индустрии

К созданию нового законопроекта НКЦБФР привлекла компанию Ernst & Young, а также финансовый комитет Верховной Рады и Консультационного совета, в который вошли представители криптосообщества. Среди лидеров индустрии, вошедших в команду, была одна из крупнейших криптобирж в Европе WhiteBIT – компания с украинскими корнями, которая всегда ставила целью массовое внедрение блокчейн-технологий в Украине и мире.

По мнению основателя и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова, криптовалюты играют важную роль в восстановлении и развитии экономики Украины. Кроме того, широкое использование технологии блокчейн и криптовалют сделает финансовую сферу более прозрачной и безопасной, что в свою очередь привлечет иностранные инвестиции.

“Для Украины сейчас большой шанс совершить прорыв и принять закон, который поможет привлечь международный капитал. Новый закон покажет, способны ли мы что-то изменить или будем дальше следить за тем, как инвесторы направляют средства в другие страны с менее консервативным законодательством, например Сингапур и Гонконг", – отметил Владимир Носов.

По его мнению, сегодня у криптоигроков нет достаточно возможностей для развития, ведь взаимодействие между традиционной финансовой системой и цифровыми активами законодательно не урегулировано. Владимир Носов надеется, что новый законопроект это решит: "Надеюсь, что наши регуляторы разработают закон, который будет демократичным и комфортным для криптоигроков, чтобы привлечь международный капитал в Украине".

Введение государственного регулирования криптовалют усилит надежность и доверие к технологии блокчейн в Украине, но в то же время закон должен быть демократическим, ведь основная цель состоит в привлечении инвестиций и развитии финансовой грамотности, а не централизации.

Итак, законопроект действительно прокладывает путь к легализации криптовалюты в Украине, что в свою очередь будет способствовать развитию криптограмотности украинцев, развенчиванию мифов и массовому внедрению цифровых активов.

Также OBOZREVATEL сообщал, что определенные группы украинцев, владеющие криптовалютой, могут освободить от уплаты налогов на их активы. Кроме того, ставка налогообложения доходов от виртуальных активов может повышаться поэтапно – с 5 до 10%.

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