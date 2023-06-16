Часть украинцев могут освободить от налогов на криптовалюту: кому повезет

Некоторые группы украинцев, владеющие криптовалютой, могут быть освобождены от уплаты налогов на их активы. Кроме того, ставка налогообложения доходов от виртуальных активов может повышаться поэтапно – с 5 до 10%.

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Такие предложения разрабатывались на базе мировых практик, утверждают в общественном союзе "Виртуальные активы Украины" ("ВАУ") и межфракционном объединении Blockchain4Ukraine. Они предлагают внести это в законопроект о налогообложении криптовалютных операций.

В частности, они предлагают освободить физических и юридических лиц от налогообложения доходов, полученных от виртуальных активов, удерживаемых на балансе более года. Теперь для физических лиц предлагается ставка 5%. Похожая система действует в Германии и США.

Также предлагается ввести переходный период в два года для поэтапного повышения ставок налогообложения доходов физических лиц и прибыли предприятий, полученных от виртуальных активов – с 5% в течение первого года до 10% в течение второго года. "Это позволит стимулировать выход из тени существующего рынка виртуальных активов, обеспечит приход в Украину мировых игроков и привлечение инвестиций для послевоенного восстановления экономики", – отмечают авторы инициативы.

"Мы выступаем за модель регулирования отрасли, которая будет одновременно отвечать обязательным требованиям ЕС, но при этом будет максимально благоприятной для развития бизнеса, учитывая переходный период", – заявил председатель Blockchain4Ukraine и наблюдательного совета "ВАУ" Алексей Жмеренецкий.

Следует отметить, что в течение 30 дней с момента публикации законопроекта (это произошло 14 июня) будет продолжаться прием и обсуждение замечаний и дополнений, после чего предложения смогут внести органы власти. Ожидается, что в августе документы будут зарегистрированы в Верховной Раде.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обещают сбалансировано регулировать криптовалютную отрасль в Украине. Жесткое регулирование может отрицательно повлиять на дальнейшее развитие отрасли, тогда как ее саморегуляция может существенно повредить инвесторам.

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