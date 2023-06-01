Без жестких норм и саморегуляции: что ждет криптовалюту в Украине

Слишком жесткое регулирование криптовалютной индустрии в Украине может негативно повлиять на ее дальнейшее развитие, тогда как саморегуляция отрасли может существенно повредить инвесторам. Поэтому нормативные нормы по криптовалюте должны быть сбалансированными.

Видео дня

Об этом член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрий Бойко заявил во время панельной дискуссии Crypto | Verse Conference. Онлайн-мероприятие было посвящено обсуждению криптовалют, в частности, их преимуществ для бизнеса, использованию блокчейн-технологии, токенов, децентрализованных финансов и других вопросов, сообщает пресс-служба комиссии.

“Идеальная формула регулирования, по нашему мнению, состоит из баланса интересов общества и государства. С одной стороны чрезмерно жесткие "правила игры" могут негативно повлиять на развитие рынка виртуальных активов и блокчейн технологий. С другой – мы понимаем, что широкая "саморегуляция" рынка может нанести существенный ущерб инвесторам, активы которых должны быть защищены", – подчеркнул Бойко.

Целью работы НКЦБФР он назвал разработку правил, которые обеспечили бы прозрачную работу рынка и в то же время защитили бы инвесторов. Глава комиссии Руслан Магомедов также указал на необходимость четких и прозрачных правил для дальнейшего развития отрасли цифровых активов.

Он напомнил, что его комиссия вместе с международными партнерами разработала проект закона "О виртуальных активах". Документ учитывает нормы европейского регламента MiCA, нормы представляют собой современный мировой опыт и лучшие практики по регулированию рынка криптовалют и поэтому должны быть имплементированы в украинское законодательство.

“Сейчас документ находится на финальной стадии согласований, после чего мы его опубликуем и будем ждать фидбек рынка. Наша задача – систематизировать и обобщить правила, а дальше дело за бизнесом", – отметил Магомедов.

Между тем, как уже сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала марта приостановлена возможность пополнения криптобирж с украинских банковских карт, как и вывод на них средств. Это связывают со схемами игорного бизнеса по уклонению от налогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!