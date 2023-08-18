Стратегии торговли криптовалютой: как выбрать самую подходящую

Криптовалюты давно получили статус одних из самых популярных активов для торговли на финансовом рынке – трейдеры выбирают их, поскольку высокая волатильность виртуальных монет может принести высокий доход. Но для достижения это цели следует избрать свою торговую стратегию.

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Торговая стратегия – это набор правил, из которых исходит трейдер, принимая решение о покупке или продаже актива на криптобирже. Именно четкий план действий может снизить финансовые риски, связанные с импульсивными решениями, а также обеспечить системную прибыль, не надеясь на одну лишь удачу.

OBOZREVATEL разобрался, какие торговые стратегии являются самыми популярными среди криптотрейдеров и в их особенностях.

Торговые стратегии: грамотный подход

В основе торговых стратегий лежит технический анализ – изучение динамики стоимости криптоактива в прошлом для определения его стоимости в будущем. Но при выборе стратегии каждому трейдеру необходимо учитывать и свои собственные индивидуальные особенности:

финансовые цели;

временные рамки;

возможности для риска.

В зависимости от этих факторов, каждый участник крипторынка может подобрать подходящую для себя торговую стратегию. Но ни одна из них не обеспечит полную защиту от рисков. Минимизировать их можно за счет диверсификации инвестиционного портфеля и использования такого инструмента, как стоп-лосс (stop-loss).

Как работает стоп-лосс?

Стоп-лосс позволяет ограничить убытки, если курс открытой позиции оказался невыгодным для трейдера. Это функция действует, как отложенный ордер – торговая заявка, которая исполняется автоматически при достижении активом заранее указанной цены.

Воспользоваться опцией stop-loss можно для примера на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT. Но сделать это можно только после открытия позиции.

При открытии лонг-позиции трейдер ориентируется на получение прибыли от продажи предварительно купленного актива по более высокому курсу. Но из-за непредсказуемости рынка курс может развернуться в сторону падения.

Определив для себя максимальный убыток, который трейдер готов понести, он устанавливает уровень стоп–лосс, на котором его позиция будет автоматически закрыта.

Например, трейдер принял решение открыть маржинальную позицию (то есть, торгуя с кредитным плечом) в ETH. Если его личные средства ограничены лишь 200 USDT, он может оформить плечо x10, что позволит ему десятикратно увеличить свою позицию – до 2000 USDT, чего может хватить на 1 ETH.

При этом в случае неудачи трейдер готов понести 10% убытков от своих личных средств, поэтому он устанавливает стоп-ордер на уровне 1980 USDT (то есть, курс ETH упадет на 1%) – достигнув этой отметки, заявка будет автоматически выполнена по рыночной цене.

Часто stop-loss комбинируется с take-profit (тейк-профит) – инструментом позволяющим зафиксировать прибыль. Он работает обратным образом: прогнозируя рост курса, трейдер может выставить верхний уровень стоимости, на котором его позиция выполнится автоматически.

Например, если трейдер прогнозирует прибыль 40% от своих личных средств, он может выставить тейк-профит на уровне 2080 USDT (для этого курс ETH должен вырасти на 4%). Таким образом, соотношение прибыли к убыткам составит 1:4.

Разновидности рыночных стратегий

Рыночные стратегии можно разделить по временным диапазонам их реализации. В зависимости от частоты заключаемых сделок, они бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.

HODL

Холдингом, или ходлом, называют самую долгосрочную стратегию обращения с криптовалютой. Она заключается в покупке актива и удержании его до достижения заранее определенного ценового уровня.

По этой причине HODL называют одним из способов не именно торговли, а инвестирования, то есть получения пассивного дохода.

Поскольку тем, кто придерживается такой стратегии, не нужно с головой погружаться в особенности трейдинга, ее часто выбирают новички в этой области.

Другими преимуществам этой стратегии являются экономия времени (нет нужды постоянно отслеживать рыночные котировки) и средств на торговые и биржевые комиссии. Кроме того, купленные монеты можно вложить в доходные программы, например, открыть криптодепозит на WhiteBIT.

На заранее оговоренный срок биржа заблокирует предоставленные ей активы, а по истечении договора вернет их владельцам с процентами. В зависимости от выбранной монеты и плана доходность такой программы может достигать 24,85%.

Криптодепозит доступен не только для биткоина, а для более чем 30 различных активов. При этом длительность предложенных планов варьируется от 10 дней до года. В это время средства пользователей будут находиться в полной безопасности – 96% цифровых активов криптобиржа хранит на холодных криптокошельках. А для защиты от киберпреступников используется WAF (межсетевой файрвол).

Но есть у ходла и недостатки. Главный из них – это невозможность получения быстрой прибыли. Кроме того, многие активы не застрахованы от обесценивания – чтобы не потерять все, опытные трейдеры рекомендуют не вкладывать все средства в один актив и диверсифицировать свой портфель.

Swing-трейдинг

Может быть как средне- так и короткосрочным и основан на подборе точек для входа и выхода из позиции. Свинг-трейдеры могут удерживать свои активы от нескольких часов до нескольких дней или даже недель, в ожидании сигнала для разворота рынка.

Эта стратегия не требует постоянного отслеживания котировок, однако те, кто ее выбрал для себя, должны уметь отслеживать дневные и недельные тенденции, чтобы получить максимальную прибыль.

Дейтрединг

Стратегия внутридневной торговли предполагает закрытие всех открытых позиций в течение одного дня. Дейтрейдеры используют волатильность рынка в диапазоне нескольких часов.

Это позволяет избежать комиссии за своп (перенос открытой позиции на следующий день). С другой стороны, чтобы оперативно реагировать на изменения ситуации на рынке, дейтрейдерам необходимо постоянно находиться у торгового терминала, а также хорошо анализировать торговые тенденции и уметь пользоваться различными торговыми инструментами.

Скальпинг

Самая короткосрочная, а оттого – самая динамичная стратегия, которая заключается в частом открытии позиций в одном активе в ожидании изменения курса в необходимом направлении. Позиции скальперов могут быть открыты не дольше часа.

Они фиксируют даже небольшую прибыль, которая может составлять всего несколько процентов. Их цель – получить доход не от нескольких крупных сделок, а от множества мелких.

Поскольку такой метод торговли достаточно агрессивен и утомителен, он подходит более опытным трейдерам. Но помочь им увеличить число сделок могут торговые боты.

Альтернативные стратегии

Некоторые рыночные стратегии вообще не требуют значимых знаний в трейдинге, поскольку не опираются на технические знания трейдера. К ним можно отнести криптоарбитраж и копитрейдинг.

Криптоарбитраж

Арбитраж криптовалют основан на том, что курс криптомонет на разных торговых площадках часто отличается – эта разница называется спрэдом. Поэтому купив их на одной бирже по более низкой цене и продав на другой по более высокой, можно получить значительный доход.

Но и этот способ получения прибыли может таить подводные камни. Во-первых, необходимо разбираться в комиссиях разных криптобирж, а во-вторых, этот процесс зависит от скорости обработки заявок самой биржей.

Для максимизации доходности криптоарбитража используются различные инструменты, позволяющие автоматизировать этот процесс. Такие сервисы могут не только самостоятельно отслеживают котировки криптовалют на нескольких биржах, но также могут открывать и закрывать ордера, показывать торговые сигналы и даже создавать прогнозы.

Копитрейдинг

Новички, обладающие минимальными опытом торговли криптовалютами и техническими знаниями, могут обратиться за помощью к более опытным трейдерам, копируя их сделки. Такой подход называется копитрейдингом.

Некоторые биржи позволяют бесплатно подписаться на ведущих экспертов в области торговли криптовалютой. В дальнейшем новичок получит доступ к информации об ордерах своего "наставника" и сможет автоматически повторять его сделки.

Однако следует помнить, что чем быстрее будет реакция на сигнал – тем точнее будут совпадать результаты обеих сделок. Но нельзя забывать о том, что криптовалюты являются высоковолатильным активом, поэтому предугадать точные движения курса таких активов не может никто, и, следовательно, от ошибки не застрахованы даже самые опытные участники рынка.

Также OBOZREVATEL писал об отличиях между криптоторговлей и инвестированием в криптовалюты. Многие до сих пор считают это синонимами, хотя из общего у них только цель – и в первом, и во втором случае владелец криптовалюты хочет получить прибыль от разницы в курсе при покупке и продаже актива, а подробнее читайте в материале на сайте.

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