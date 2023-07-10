"Спящие" биткоины побили рекорд: почему их уже год не трогают

Количество биткоинов, которые не участвовали ни в каких транзакциях более года, достигло 70% от общего рыночного предложения первой криптовалюты в 19 млн BTC. Это стало новым историческим рекордом для этого актива.

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Об этом говорится в ежемесячном докладе инвестиционного фонда ARK Invest, авторы которого предполагают, что это может быть началом эры криптовалютных ETF (биржевых инвестиционных фондов). Они отмечают, что всю криптозиму (то есть в течение 2022 года и начала 2023-го) этот показатель был близок к 70%, но этой отметки достиг впервые в июне.

Это говорит об уверенности инвесторов – как частных, так и институциональных – в долгосрочных перспективах флагманской криптовалюты.

Кроме того, достигло своего максимума за год и количество биткоинов на внебиржевых рынках (OTC). За последний квартал этот показатель вырос за 60% и достиг почти 8000 тысяч BTC.

Именно это в ARK считают индикатором для мониторинга активности институциональных инвесторов. Поэтому в компании пришли к выводу, что крупные инвесторы консолидируются вокруг биткоина как долгосрочного капиталовложения.

Об укреплении позиций биткоина говорит и технический анализ цифрового золота. В частности, согласно данным одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT, по итогам июня флагманская криптовалюта закрылась на уровне $30 460. Ее рост при этом составил 11,9%.

Кроме того, аналитики ARK Invest отметили, что в июне BTC закрепился на 14% выше 200-недельной скользящей средней (SMA). Это технический индикатор, который отражает среднюю стоимость актива за последние 200 дней – чем сильнее актуальные котировки превышают этот показатель, тем сильнее его рыночная поддержка.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее в криптоаналитической компании Glassnode выяснили, что доля биткоинов, которые не использовались в течение двух лет, впервые в истории достигла 53%. Это говорит о том, что данные биткоины покупались на волне роста курса флагманской криптовалюты в разных годах.

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