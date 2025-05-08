Владимир Носов: ICTC выводит криптотрейдинговые турниры на новый уровень

Международный чемпионат по криптотрейдингу ICTC (International Crypto Trading Cup) от биржи WhiteBIT обещает стать знаковым событием в блокчейн-индустрии. Своим форматом, идеей и масштабом этот турнир поднимает планку криптотрейдинговых соревнований на качественно новый уровень.

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Как возникла идея такого масштабного проекта? Какие новые возможности открываются для участников и зрителей благодаря образовательному компоненту турнира? И когда криптотрейдинг приобретет такую же популярность как и киберспорт? Об этом поговорим с основателем и президентом WhiteBIT Group Владимиром Носовым.

Международный чемпионат по криптотрейдингу уже называют знаковым событием. Что подтолкнуло вас запустить турнир такого масштаба?

Как и многие успешные истории, все началось со случайности (смеется – ред.). Как-то во время съемок развлекательного шоу о криптовалютах "ВуНі" наш гость, украинский трейдер Хамаха, заявил, что готов выйти на публичный батл с другим известным украинским трейдером. В его словах было столько азарта и драйва, что мы сразу подумали: а почему бы действительно не собрать лучших криптотрейдеров мира и не дать им возможность показать свой уровень в режиме реального времени? Так и родилась идея International Crypto Trading Cup (ICTC).

И наш турнир действительно собрал сильнейших. На главной сцене 9-10 мая вы увидите опытных трейдеров, каждый из которых имеет свой стиль, подход к рынку и стратегию победы. Среди них – лидеры криптосообществ, участники WSOT (World Series of Trading), криптоинвесторы, те, кто терял на ставках сотни тысяч долларов и возвращался в игру, а также те, кто может меньше чем за неделю сделать прибыль почти в 400%.

Организовывая ICTC, мы поставили перед собой амбициозную цель – задать новый стандарт в мире трейдинга и провести первый в истории live-stream чемпионат по торговле. Кроме восьми трейдеров на главной сцене, в турнире также участвуют полноценные сквады по 25 человек, а также индивидуальные участники, которые соревнуются онлайн. Все смогут наблюдать в реальном времени за решениями трейдеров, видеть их реакции, анализировать стратегии и участвовать в обсуждении в общем чате – задавать вопросы, делиться мнениями и участвовать в живой дискуссии.

ICTC имеет четкую образовательную миссию, а для трейдинга на главной сцене вы пригласили настоящих профессионалов. Насколько важно для вас было задать именно такой тон события?

Для нас это было принципиально. Мы хотим показать, что успех в трейдинге – это не про удачу или случайные совпадения. Это о знаниях, опыте, дисциплине и эмоциональной устойчивости. Именно поэтому в основу турнира мы сознательно заложили сильную образовательную составляющую.

Мы продумали формат так, чтобы участие в турнире было максимально полезным для всех – и особенно для начинающих, которые только начинают свой путь в криптотрейдинге и хотят расти в этой сфере.

Кстати, не зря чемпионат начался с отборочного этапа. Это позволило и новичкам, и опытным трейдерам, и активным участникам криптосообщества – словом, всем желающим – побороться за шанс выйти на главную сцену рядом со звездными трейдерами. И это была не только интересная интрига, но и реальная возможность для каждого протестировать собственные навыки, получить уникальный опыт и научиться чему-то новому еще до основного этапа соревнований.

Призовой фонд размером до 5 000 000 USDT впечатляет и точно привлекает внимание. Что для WhiteBIT символизирует такая сумма – не только как инвестиция в маркетинг, а и как демонстрация веры в будущее профессиональных соревнований по трейдингу?

Наш ICTC является первым международным турниром, в котором сойдутся трейдеры мирового уровня. Конечно, главные герои шоу заслуживают достойных наград.

Уточню: каждый участник главной сцены начнет с балансом в 50 000 USDTB – это внутренний актив для фьючерсной торговли на WhiteBIT. Трейдеры будут соревноваться на фьючерсном рынке, и победитель, который покажет самую эффективную стратегию в течение турнира, получит всю накопленную прибыль от торговли участников.

Не секрет, что призовой фонд всегда был сильной мотивацией. Но в нашем случае он выполняет еще одну важную функцию – устанавливает новый качественный стандарт для всей индустрии. Если мы действительно хотим, чтобы в криптотрейдинге появились собственные "чемпионы", свои мастера и легенды – то и сами соревнования должны быть масштабными, прозрачными, профессиональными и с достойными призами.

Учитывая жесткие требования к KYC, запрет на использование сторонних инструментов и постоянный надзор в реальном времени, как вашей команде удалось создать систему, обеспечивающую баланс между честной игрой, прозрачностью и стабильной технической работой?

Конечно, организовать турнир такого уровня не просто как с технической, так и регуляторной точки зрения. Но в WhiteBIT Group нас никогда не останавливали вызовы.

Мы позаботились о постоянном финансовом мониторинге, который в реальном времени будет следить за действиями трейдеров: их экранами, открытыми позициями, активностями на рынке. После завершения сделок все операции будут проходить обязательную валидацию – то есть проверку на соответствие правилам и условиям турнира.

Отдельно стоит упомянуть нашу мощную техническую инфраструктуру, которая позволяет обрабатывать заявки мгновенно – даже в моменты пиковой нагрузки.

Поэтому мы уверенно гарантируем: турнир будет честным, прозрачным, профессиональным и с первых минут завоюет доверие как участников, так и зрителей.

На главной сцене будут соревноваться восемь трейдеров. Все будут торговать в прямом эфире, под пристальным наблюдением, без всяких ботов или посторонней помощи. Что это говорит о типе трейдера, который, по вашему мнению, будет определять будущее крипторынка?

Уникальность нашего турнира заключается в том, что все будет происходить в прямом эфире и в режиме реального времени. Трейдеры главной сцены будут в равных условиях. Каждый будет полагаться только на себя, свои знания и интуицию. Мы пригласили профессионалов, которые умеют быстро думать и принимать решения, держать фокус под давлением эмоций и изменчивой среды.

Мы сознательно выбрали такой формат – все открыто и честно. Этот подход – о высокопрофессиональных трейдерах, которые благодаря собственной дисциплине, холодному уму, четкому риск-менеджменту и аналитическому таланту задают качественный уровень криптотрейдинга.

Можно ли этот турнир назвать стартом для WhiteBIT в форматах конкурентных трейдинговых соревнований? Можно ли ожидать новые сезоны, командные батлы или даже международные лиги?

Почему бы и нет? Мы уже на своем примере показываем уровень, организовывая первую в истории криптотрейдинга такую грандиозную битву в прямом эфире и с охватом многотысячной аудитории. Многие еще убедятся: криптотрейдинговые турниры могут быть не менее зрелищными, чем соревнования по киберспорту, например.

Как инвестор и президент украинского футбольного клуба, я неоднократно убеждался, что интересная борьба зарождается там, где есть амбиции, достойные соперники и настоящая мотивация побеждать. Только представьте себе – в будущем на национальных уровнях формируются трейдерские команды, между ними проводятся квалификации, трансляции с комментариями... Возможно все! И мы в WhiteBIT Group готовы инвестировать не только в развитие инфраструктуры для таких турниров, но и сообщества, которое будет этим жить.

Верите ли вы, что этот вид соревнований может создать новую нишу в криптокультуре, похожую по масштабу и привлекательности на чемпионаты по киберспорту?

Да, как я уже отмечал ранее, у криптотрейдинга есть все необходимые компоненты для зрелищного формата: стратегия, эмоции, сильные личности с исключительными историями.

Если посмотреть на путь развития киберспорта, то изначально это было, условно говоря, развлечение для избранных. А сегодня – это миллионные просмотры, игроки с мировыми именами и турниры, за которыми следят со всего мира.

Криптотрейдинг имеет не меньший потенциал. Мы мыслим масштабно, и именно поэтому верим, что такие соревнования могут выйти на новый уровень – где трейдеры становятся публичными игроками, за которыми следят миллионы, учатся у них и поддерживают их как настоящих звезд.

И в завершение: какой совет вы бы дали трейдерам, которые хотят попасть на главную сцену будущих турниров от WhiteBIT? На чем им стоит сосредоточиться уже сегодня?

Ключевое – не мыслить в стиле "быстрого заработка". Чтобы стать успешным трейдером, нужно учиться мыслить как спортсмен, а не как искатель случайной удачи. А это значит: тренироваться ежедневно, развивать дисциплину, работать с психологическим состоянием и эмоциями.

Даже очень умный трейдер может "сгореть" из-за FOMO, а более спокойный в эмоциональном плане специалист – спокойно выдержит вызовы рынка, примет сложные решения и дойдет до своей цели.

Поэтому мой совет – расширять знания, учиться мыслить системно и тестировать себя в условиях стресса. Развивайтесь, формируйте портфолио, присоединяйтесь к сообществам, стройте репутацию. Если вы действительно готовы и верите в себя – мы точно увидим вас на сцене!

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