Миллионы биткоинов лежат без дела: почему эту криптовалюту не трогают годами

Более половины всех биткоинов, находящихся в обращении, не участвовали в операциях не менее двух последних лет. Данный показатель достиг своего исторического максимума.

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Согласно данным криптоаналитической компании Glassnode, к 10 апреля доля биткоинов, которые не использовались в течение двух лет, впервые в истории достигла 53%. Это говорит о том, что данные биткоины покупались на волне роста курса флагманской криптовалюты в разных годах.

Между тем, согласно данным CoinMarketCap, к 15 апреля 2021 года BTC торговался на уровне $30,4 тыс. При этом в кошельках хранится порядка 9,45 млн биткоинов общей стоимостью почти $290 млрд.

Однако оказалось, что 29% от совокупного оборотного объема биткоинов простаивают уже пять лет. Это 5,6 млн монет стоимостью свыше $170 млрд.

При этом 2,7 млн, или 15% всех BTC, не трогали уже десять лет – их совокупная стоимость превышает $82 млрд. Это может говорить об оптимизме долгосрочных инвесторов в первую криптовалюту.

Основатель криптовалютной венчурной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано называет их самыми дисциплинированными инвесторами в мире. Но в то же время он допускает, что часть этих монет уже может быть безвозвратно потеряна.

Некоторые эксперты считают, что "бриллиантовые руки" (так называют владельцев биткоина, которые не продают свои монеты, несмотря на скачки курса) ждут подходящего для них момента для продажи. Нынешний курс на 56% ниже рекордного – в ноябре 2021 года актив достиг отметки $69 тыс.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, американский инвестор-миллиардер Кевин О'Лири назвал биткоин самым доходным криптовалютным активом в 2023 году. Курс BTC активно растет и с начала года увеличился более чем на 70%, опередив основные фондовые индексы и сырьевые товары.

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