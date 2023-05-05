Созданный искусственным интеллектом токен покорил мир криптовалют

Криптовалютную отрасль не зря называют “диким западом цифрового мира" – каждый может выпустить свой токен или монету, а некоторым даже улыбается удача. Одним из таких людей стал основатель токена TURBO, созданного при помощи искусственного интеллекта.

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Ретт Дэшвуд – цифровой художник, известный под псевдонимом Mankind. На своем YouTube-канале он признался, что создал TURBO в качестве эксперимента и перформанса.

Из-за отсутствия какого-либо опыта в кодировании Дэшвуд обратился за помощью к чат-боту ChatGPT. Судя по тому, что рыночная капитализация токена менее чем за две недели выросла до $50 млн, а ее суточный объем продаж – до $26 млн, этот эксперимент можно назвать успешным.

“Я занимаюсь криптоискусством уже довольно много лет, но этот год был абсолютно мертвым для попыток продать цифровое искусство", – жалуется художник. Стоит отметить, что показатель объема продаж NFT действительно находится на своем 20-месячном минимуме.

Поэтому Mankind решил, что внимание людей к его искусству сможет привлечь эксперимент с ИИ и криптовалютой. Поэтому 26 апреля он обратился к ChatGPT-4, попросив создать популярный мем-коин, уложившись в бюджет $69.

Первое, что ему посоветовал искусственный интеллект – разработать концепцию проекта, включая название, логотип криптовалюты и интересную предысторию. Имя токена Ретт попросил придумать ChatGPT, а за логотипом обратился к нейросети Midjourney.

Получив около десяти вариантов названия, и четыре различных логотипа, он попросил своих подписчиков в Twitter выбрать самые удачные. В результате голосования выбор остановился на TurboToad и рисованной желтой жабе в прозрачной каске.

Первая проблема возникла на этапе кодирования, поскольку познания ChatGPT ограничены данными до сентября 2021 года. Поэтому чат-бот посоветовал художнику самостоятельно обучиться этому, чего он делать не хотел.

Но все-таки Дэшвуд сумел подобрать запросы и спустя несколько часов работы с чат-ботом он сумел получить желаемое. Таким образом, к концу первого дня у него были готовы концепция монеты, токеномика, технический документ и 75% смарт-контракта.

Оптимизировать код ему помогли подписчики в Twitter, что дало художнику возможность завершить смарт-контракт на второй день и приступить к созданию сайта проекта и каналов в соцсетях.

Но запуск TurboToad оказался неудачным – боты захватили большую часть пула ликвидности, разрушив эксперимент. К тому моменту, бюджет проекта уже приближался к $600, поэтому на вторую попытку средств не было.

Опять обратившись за помощью к сообществу, Ретт Дэшвуд решил провести краудфандинг, пообещав участникам вернуть их вложения в виде токенов. Параллельно с этим, он переименовал криптовалюту на Turbo (TURBO), определил размер эмиссии в 69 млрд токенов, зарезервировав 60 млрд для сообщества, а остальное – для себя как основного участника.

Но через двое суток Mankind решил передать управление проектом сообществу, решив, что он сам с этим не справляется. Первым решением стало увеличение ликвидности, с чем помог анонимный NFT-коллекционер и криптоинфлюенсер Pranksy.

Такой новаторский подход привлек криптоактивистов и уже через 48 часов после запуска TURBO рыночная капитализация монета достигла $1 млн.

Но стоит учитывать, что криптовалюты относятся к высокорисковым активам, поэтому предусмотреть их курс невозможно. Поэтому все инвестиции в них делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, взлет TURBO происходит на фоне популярности другого мем-коина – PEPE. Всего за несколько дней курс этого токена вырос в сотни раз, принесли своим инвесторам колоссальную прибыль.

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