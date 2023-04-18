Никому не известная криптовалюта подорожала на 21 000% за три дня

Криптовалюты Dogecoin и Shiba Inu уже прочно закрепились в статусе одних из самых популярных в мире, удерживаясь в двадцатке активов с крупнейшей рыночной капитализацией. Однако их господству угрожает новый мемкоин Pepe the Frog (PEPE).

Видео дня

Токен PEPE назван именем популярного интернет-мема – лягушонка Пепе. Торги “жабьей" монетой были запущены 16 апреля, и за три дня рыночная капитализация монеты выросла до $33 млн, а курс токена – на 21 000%, сообщает СoinDesk.

Суточный объем торгов достигает Pepe the Frog $30 млн в сутки на бирже Uniswap. Кроме того, согласно данным блокчейн-трекера Etherscan, актив купили не менее 10 тыс. уникальных держателей – то есть, достаточно много инвесторов возлагают надежды на получение прибыли.

“Время “собак" прошло, наступил момент для правления Pepe", – утверждают создатели PEPE, называя его самым запоминающимся мемкоином из существующих.

При этом непосредственного отношения к лягушонку Пепе, комиксу Boy’s Club, в котором этот персонаж появился впервые в 2005 году, или его автору Мэтту Фьюри мемкоин не имеет.

Некоторые профессиональные инвесторы считают, что мемные криптовалюты, скорее всего, навсегда останутся частью криптоэкосистемы.

"Мемкоины – огромная часть криптотрейдинга, нравится нам это или нет. Хотя крупнейшие криптовалюты (такие как биткоин и “эфир") имеют очень низкую волатильность, вполне естественно, что трейдеры будут искать возможности в других местах. Торговля мемкоинами – рискованный способ получить чрезмерную прибыль. Когда это срабатывает, потенциал роста может быть очень огромным", – утверждает основатель криптофонда DFG CoinDesk Джеймс Ву.

Но необходимо иметь в виду, что криптовалюты относятся к высокорисковым активам, поэтому предсказать их курс невозможно. В связи с этим все инвестиции в них делаются исключительно на свой страх и риск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что даже шуточная публикация в Twitter компании McDonald's привела к появлению новой криптовалюты. В сжатые сроки курс актива вырос более чем в 2800 раз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!