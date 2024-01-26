Превратил $300 в миллион: криптотрейдер сказочно разбогател благодаря Маску

Неизвестный криптотрейдер заработал значительную сумму на виртуальной монете, стоимость которой взлетела в качестве реакции на недавний твит владельца SpaceX и Tesla Илона Маска. В результате инвестиция за 10 дней принесла трейдеру более $1 млн.

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На удачную сделку обратили внимание эксперты криптоаналитической платформы Lookonchain. "Всего за 10 дней этот трейдер превратил $300 в $1,03 млн!" – пишут они в соцсети X.

Как оказалось, он заметил, что американский миллиардер Маск изменил подпись в своем аккаунте на "(CTO) Chief Troll Officer", что переводится как "директор троллей". Таким образом эксцентричный бизнесмен решил напомнить о своем чувстве юмора.

Сразу после этого трейдер вывел со своего криптосчета 4313 ETH ($10 113) и потратил на покупку 19,37 трлн токенов TROLL. Позже, когда курс актива подрос, пользователь продал 9,37 трлн TROLL за 5318 ETH ($12 467), отбив их стоимость.

Таким образом, в его криптокошельке осталось 10 трлн TROLL совокупной стоимостью $295. После этого упомянутый Маском токен взлетел в цене более чем на 30 000%, благодаря чему его совокупная стоимость составила $1,03 млн.

Но он не единственный, кто воспользовался возможностью заработать на этом мем-коине. Ранее аналитики ‎Lookonchain сообщали об инвесторе, который начал вкладывать средства в TROLL с мая 2023 года, став одним из самых ранних покупателей этого мем-коина.

Он вложил в мем-коин $30 тыс., купив 80 трлн TROLL. Долгое время торги токеном не двигались с места, но в начале января (после твита Маска) курс актива взлетел в сотни раз, и стоимость инвестиций трейдера выросла в 93 раза – до $2,79 млн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что твиты Илона Маска и ранее подталкивали курсы различных криптовалют. Например, в 2023 году другая его публикация привела к колоссальному взлету курса токена Milady Meme Coin (LADYS), что принесло владельцам этого актива более $20 млн.

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