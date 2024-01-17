Малоизвестная криптовалюта сделала трейдера миллионером – ему помогла выходка Маска

Миллиардер Илон Маск опять влияет на стоимость криптовалюту. После его публикации в бывшем Twitter неизвестный криптотрейдер заработал более $2,5 млн на курсе актива.

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Как сообщили аналитики ‎Lookonchain, инвестор вложил в мем-коин TROLL $30 тыс., купив 80 трлн токенов. Он начал покупать криптовалюту в мае 2023 года, став одним из самых ранних покупателей этого мем-коина.

Долгое время торги TROLL не двигались, в начале января 2024 года курс актива взлетел в сотни раз. После этого стоимость инвестиций трейдера выросла до $2,79 млн, то есть в 93 раза.

Некоторые комментаторы отметили, что трейдеру принадлежит более 8% совокупной эмиссии токена. Однако реализовать свою прибыль он вряд ли сможет, поскольку всей ликвидности этой криптовалюты не хватит, чтобы он продал свои запасы токена.

Ростом курса TROLL обязан владельцу соцсети X, а также гендиректору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску. 9 января он опубликовал в своем микроблоге твит с содержанием "(CTO) Chief Troll Officer", что можно перевести как "Директор троллей".

Новую "должность" он вписал в описание своей страницы в X, а своим местоположением указал Тролльхейм (то есть, страна троллей). Впрочем, нельзя сказать, что это удивило фанатов известного своей эксцентричностью миллиардера, учитывая его склонность к троллингу и сарказму.

Но таким образом Маск в очередной раз привлек к себе общественное внимание – его твит собрал более 26,5 млн просмотров, 88 тыс. лайков и свыше 7 тыс. комментариев.

Стоит отметить, что твиты Илона Маска уже не впервые подталкивают курс различных криптовалют. Например, в 2023 году другая его публикация привела к колоссальному взлету курса токена Milady Meme Coin (LADYS), что принесло владельцам этого актива более $20 млн.

Также OBOZ.UA сообщал, что миллиардер держит часть своего капитала в виртуальных активах. Например, недавно он признался, что владеет "кучей" мем-коинов Dogecoin.

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