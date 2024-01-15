Маск владеет "кучей криптовалюты": во что инвестировал миллиардер

Вопреки признанию американского миллиардера Илона Маска в том, что он не думает о криптовалюте так много, как раньше, он по-прежнему является владельцем токенов Dogecoin (DOGE). Кроме того, криптовалюту биткоин в большом объеме держи и принадлежащая ему компания SpaceX.

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Об этом бизнесмен заявил во время недавней аудиодискуссии в соцсети X. “Я, по-прежнему, держу кучу Dogecoin, а SpaceX владее большим количеством биткоинов", – признался Маск.

Стоит отметить, что Маск никогда не раскрывал свои инвестиции в DOGE. Согласно разным оценкам, ему принадлежит от 2,5 млн до З6 млрд токенов, что эквивалентно от $210 тыс. до $З млрд.

Также неизвестно, сколько биткоинов хранится в криптокошельке SpaceX. По состоянию на 2021 год компания хранила монеты совокупной стоимостью $З7З млн, но с тех пор часть активов была продана.

Кроме того, известно об инвестициях в биткоин другой компании Маска – Tesla. В 2021 году производитель электрокаров инвестировал в первую криптовалюту $1,5 млрд, но спустя год 75% виртуальных монет были проданы. С тех пор компания держит 9720 BTC, что делает ее третьим по величине корпоративным держателем этой криптовалюты, согласно данным BitcoinTreasuries.

О владении криптовалютой Илон Маск заявил в контексте контексте намерений ввести в бывшем Twitter одноранговые платежи – обновление может появиться уже в течение 2024 года. Вопрос о том, станет ли Dogecoin частью X, поднимает вопрос о возможном расширении функциональности криптовалюты на новой универсальной платформе.

Стоит отметить, что на этот раз упоминание Dogecoin не произвело на курс этой криптовалюты какого-либо эффекта.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Tesla разрешила оплачивать услуги станции суперподзарядки своих электромобилей в Лос-Анджелесе криптовалютой Dogecoin. Открытие объекта запланировано на конец 2024 года.

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