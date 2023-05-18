Один твит Илона Маска принес владельцам криптовалюты $20 млн

Публикация в микроблоге владельца компаний Twitter и Tesla, американского миллиардера Илона Маска, привел к колоссальному взлету курса недавно созданной криптовалюты Milady Meme Coin (LADYS). Связанная с ней NFT-коллекция также подорожала более чем в 100 раз.

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10 мая бизнесмен опубликовал в своем Twitter мем с изображением NFT из коллекции Milady Maker. “Нет мема. Я люблю тебя", – гласила надпись на изображении.

Несмотря на то, что сам проект Маск нигде не упоминал, за неделю стоимость токена LADYS выросла почти на 12 000%. Он подорожал с $0,000000001444 до $0,000000172234. Стоит отметить, что сам мем-коин был запущен лишь в начале мая.

Это привело к тому, что крупнейшие держатели токенов разбогатели на $20,4 млн. Однако преимущественная доля прибыли досталась владельцам десяти крупнейших кошельков, на которые приходится 20,3% всей эмиссии криптовалюты (180 трлн LADYS).

Но после этого криптоаналитики компании Lookonchain заявили о подозрительной активности некоторых кошельков. Некоторые из них купили большие объемы токенов непосредственно перед твитом Илона Маска. На этом фоне три крупнейшие владельца токенов были заблокированы. На них в совокупности приходится 109 трлн LADYS стоимостью примерно $15 млн. Сейчас средства с этих адресов вывести невозможно.

Но другим владельцам актива тоже сложно реализовать прибыль, поскольку ликвидность проекта составляет около $3 млн и распределена по децентрализованным криптобиржам Uniswap v2 и v3.

На NFT-коллекции Milady публикация Маска тоже отразилась. После его твита продажи токенов выросли более чем на 2 000%, а их минимальная цена выросла в несколько раз – до 4,8928 ETH.

Сама коллекция значительно старше токена LADYS. Группа цифровых художников Remilia создала NFT-проект Milady из 10 тысяч аватарок в стиле аниме еще в 2021 году.

Также OBOZREVATEL сообщал о любви Маска к криптовалюте Dogecoin. Логотип этого мем-коина даже некоторое время заменял знаменитую голубую птичку на месте кнопки "Домой" на странице Twitter.

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