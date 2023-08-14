Погружение в мир фьючерсной торговли криптовалютой: возможности и риски

Криптовалютный рынок развивается далеко не первый год и за это время многие уже ознакомились с его возможностями. Впрочем, такой инструмент как фьючерсная торговля до сих пор вызывает немало вопросов.

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В то же время бессрочные фьючерсные контракты предоставляют криптотрейдерам возможность зарабатывать как при росте, так и при падении стоимости актива. При этом для такой торговли иметь в своем криптокошельке условный биткоин совсем не обязательно.

OBOZREVATEL рассмотрел особенности фьючерсной торговли и разобрался в преимуществах и недостатках этого инструмента.

Классическая фьючерсная торговля

Фьючерсы принадлежат к производным финансовым инструментам (деривативам), и в мир криптотрейдинга пришли из традиционных финансов. Они представляют стоимость актива в определенное время в будущем.

Фьючерс-контракт – это соглашение между двумя трейдерами о покупке или продаже актива по определенной ими цене в конкретную дату в будущем, несмотря на его актуальную стоимость на тот момент. Изначально в качестве активов использовались акции и товары, но с 2017 года такая торговля распространилась и на криптотрейдинг.

Наиболее популярны контракты на биткоин, о чем свидетельствуют объемы торгов флагманской криптовалютой – они в несколько раз выше спотовой торговли. С 2022 года биткоин-фьючерсы появились и на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT. С тех пор количество доступных торговых пар превысило два десятка.

Какие бывают фьючерсы?

Каждый фьючерс-контракт содержит определенную информацию об условиях его выполнения, например: название, тикер, объем, стоимость криптовалюты, срок действия, валюту расчета и кредитное плечо (если оно есть). В зависимости от этих условий фьючерсы можно разделить на:

поставочные и расчетные;

USDT-M и Coin-M;

срочные и бессрочные.

Поставочные контракты предусматривают, что в заранее установленную дату продавец передаст определенное количество криптовалюты покупателю, который заплатит за нее заранее установленную цену.

Расчетные фьючерсы позволяют продавцу не иметь криптовалюту, указанную в контракте, поскольку в день экспирации контракта оплачивается только разница между ценой приобретения фьючерса и курсом актива к моменту его выполнения.

Например, трейдер купил фьючерс на 1 BTC по 20 000 USDT за биткоин:

если же по истечении контракта курс криптовалюты вырастет до 21 000 USDT, покупатель будет вынужден доплатить продавцу еще 1000 USDT;

если курс BTC упадет до 19 000 USDT, тогда продавец будет вынужден заплатить покупателю 1000 USDT.

В контрактах Coin-margin в качестве базового актива используются криптовалюты. И хотя они котируются в USD, покупка, продажа и расчет прибыли и убытков производятся только в крипте.

Фьючерсы USDT-margin (USD-M) – это бессрочные контракты, для которых в качестве базовой валюты используется стейблкоин Tether. Они более универсальны, поскольку прибыль и убыток трейдер получает у USDT.

Фьючерсные контракты с определенной датой окончания договора называются срочными. Бессрочные фьючерсы не имеют срока действия, поэтому они действуют несколько иначе.

Что такое бессрочные фьючерсы?

Преимуществом бессрочной фьючерсной торговли является отсутствие необходимости постоянно отслеживать сроки действия контрактов. Как он работает, разберем на примере WhiteBIT.

Торгуя фьючерсами из WhiteBIT, можно увеличить свою прибыль с помощью кредитного плеча, то есть использовать заемный капитал на бирже. Максимальное кредитное плечо – x100, оно позволяет увеличить свою позицию в 100 раз.

Например, имея на балансе всего $100, с таким плечом можно сделать ставку на $10 000. Но следует помнить, что чем больше ставка – тем больше и риск, поэтому обращаться к заемным средствам следует очень осмотрительно и только после тщательного анализа.

Однако в отличие от маржинальной во фьючерсной торговле комиссия за использование заемных средств рассчитывается на базе динамической ставки финансирования. В зависимости от типа открытой позиции она может быть положительной или отрицательной: когда курс актива растет, пользователи с длинными позициями платят пользователям с короткими позициями, а когда курс снижается – наоборот.

Для эффективного управления рисками на торговой площадке действует механизм брекета, то есть ограничение максимального размера позиции для высоких значений кредитного плеча. В частности, для маркета BTC-PERP при выборе плеча x50 или x100 действует брекет в размере 100 000 USDT или 50 000 USDT соответственно. Если позиция превысит это ограничение, соответствующее плечо будет использовано только для той части суммы, которая не превышает брекет, а для остальных – x20.

К другим преимуществам фьючерсной торговли относятся размер комиссии (ниже чем спотовая и маржинальная торговля) – 0,035% для тейкера и 0,01% для мейкера (первые уменьшают ликвидность биржи, а последние ее предоставляют), а также низкий порог для входа – минимальный размер контракта составляет 5,05 USDT.

Так стоит ли выбирать фьючерсную торговлю? Новичкам такие контракты могут показаться немного сложными, но рост популярности криптовалютных фьючерсов свидетельствует о том, что количество оценивших их преимущества людей постоянно увеличивается.

Главным преимуществом является отсутствие необходимости владеть реальными активами. Впрочем, чтобы получить прибыль, необходимо следить за тенденциями рынка, а также уметь правильно и внимательно организовать процесс торговли.

Также ранее OBOZREVATEL писал о маржинальной торговле криптовалютой. Как работает такой инструмент и как можно снизить риски при маржинальной торговле читайте в материале на нашем сайте.

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