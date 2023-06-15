Маржинальная торговля криптовалютами: инструмент риска и возможностей

Погружаясь в торговлю криптовалютой, трейдеры приходят к выводу, что более крупные сделки могут потенциально повысить прибыль. Но если средств для депозита на большую сумму недостаточно, можно обратиться к такому инструменту как маржинальная торговля.

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Маржинальная торговля криптовалютой предполагает использование не только собственных, но и заемных средств. Это позволяет многократно повысить размер ордера.

Поэтому OBOZREVATEL разбирался, как работает такой инструмент и как можно снизить риски при маржинальной торговле.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля пришла в криптотрейдинг из мира традиционных финансов и давно знакома участникам фондовых рынков. Их принципы аналогичны, лишь с тем отличием, что криптовалютные активы волатильнее, чем фиатные, что сопряжено как с более высокими рисками, так и с возможностью получить более высокую прибыль.

Такая торговля происходит на площадках, которые ссужают средства своим клиентам для заключения сделок. Размер ссуды непосредственно зависит от залоговой суммы – маржи, и кредитного плеча.

Кредитным плечом, или левериджем, называют соотношение маржи и заемных средств. Оно показывает, во сколько раз кредит превышает собственные средства инвестора.

Кредитное плечо может варьироваться и обозначается х2, х5, х10 и тд. В частности для пользователей одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT доступно кредитное плечо от x1 до x20.

Например, если трейдер имеет 1 BTC, то кредитное плечо х10 даст ему возможность заключать сделки на 10 BTC. При этом его собственные активы выступают обеспечением для кредитных средств на время открытия позиции на бирже.

Принципы маржинальной торговли: маржин-кол и ликвидация

На величину ордера напрямую влияет сумма личных средств на маржинальном балансе, который используется для обеспечения деятельности трейдера. После закрытия позиции на балансе отражаются прибыль или убыток.

В том случае, если в результате понесенных убытков сумма маржи опускается ниже минимального уровня, трейдер получает маржин-кол. Это уведомление об убыточной позиции, которая может быть ликвидирована, то есть принудительно закрыта с потерей залога.

Чтобы избежать потери средств, необходимо либо уменьшить позицию (не исключая ее самостоятельное закрытие), либо пополнить маржинальный баланс – это позволит ей выйти из маржин-кола. Чтобы не допустить маржин-кол, следует тщательно отслеживать ситуацию на рынке.

Но если позиция трейдера окажется удачной, он получит всю прибыль полностью за вычетом комиссии за предоставленное плечо. WhiteBIT предлагает своим клиентам одни из самых низких комиссий на рынке – они не превышают 0,1%.

При этом для тех, кто купит нативный токен биржи WBT, комиссии могут отменить вовсе. Клиенты, которые держат WBT на Основном балансе биржи, получат скидки до 90% на комиссию тейкера и до 100% на комиссию мейкера. Также комиссии мейкера отменят для тех из них, кто переведет не мене 200 WBT в холдинг.

Виды маржинальной торговли

В зависимости от того, как используется маржа, ее разделяют на:

изолированную – когда для каждой позиции создается отдельный маржинальный счет, поэтому ликвидация одной ставки не затрагивает другие;

кросс-маржа – когда различные позиции обеспечиваются средствами на одном счете, поэтому удачные позиции могут перекрывать убыточные. Таким образом кросс-маржа является более гибким инструментом.

При этом стоит отметить, что клиенты WhiteBIT могут пользоваться кросс-маржинальным счетом для обеспечения своих позиций. Например, если на балансе обеспечения есть ETH, эта криптовалюта может использоваться для обеспечения торговой пары BTC/USDT.

Правила маржинальной торговли

Маржинальная торговля не только позволяет приумножить прибыль при ограниченных средствах, но и также связана с рисками. Чтобы не потерять свою криптовалюту, следует придерживаться нескольких правил:

Следить за трендами

Залог успешной торговли – работа с трендами и циклами на крипторынке. Именно они определяют движения курса актива в ту или иную сторону.

Различают три тренда: бычий (рынок растет), медвежий (рынок падает) и боковой (отсутствие ярко выраженной динамики). Причем более крупные циклы могут включать локальные тренды.

Оценивать ситуацию на рынке по последним довольно рискованно – они менее предсказуемые и более подвержены влиянию извне. Поэтому позиции бывалых участников рынка основаны на долгосрочных трендах.

Ограничить кредитное плечо

Только осваивая торговлю с кредитом, следует ограничиться плечом в х1, х2 или х3. И хотя на рынке можно встретить криптобиржи, которые предлагают плечо до х20, самым оптимальным вариантом будет не более х5.

Подстраховка

Если ордер становится убыточным, опытные трейдеры, как правило, его сокращают, открывая противоположную позицию. Либо можно открыть позицию в менее волатильном активе.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал, как при помощи технического и фундаментального анализа можно сформировать успешную торговую стратегию. Какая между ними разница и как трейдеры могут прогнозировать цену того или иного актива, читайте в материале на нашем сайте.

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