Новый рекорд каждый день: биткоин стремительно подорожал после исторического решения

На фоне принятия в США спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина курс первой криптовалюты, хоть и не сразу, но начал расти и достиг новой психологической отметки.

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Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT, по состоянию на 17:00 флагманская криптовалюта торгуется на уровне $48,8 тыс. за 1 BTC – это на 8,8% выше, чем накануне. Выше этого уровня биткоин поднялся впервые с мая 2022 года.

Это можно объяснить тем, что менее чем через сутки после одобрения биткоин-ETF объем торгов у них превысил $1 млрд. В целом регулятор – Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла – позволила запустить следующие фонды 11 эмитентам: Bitwise, Grayscale , Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin Templeton.

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