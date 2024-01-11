Историческое решение для мира криптовалют: что значит запуск биткоин-ETF в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла долгожданное для криптоиндустрии решение, одобрив запуск спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина. Это предоставит розничным пользователям доступ к криптовалюте.

Видео дня

В заявлении регулятора от 10 января говорится об одобрении 11 заявок. Разрешение запустить собственные биткоин-ETF получили компании Bitwise, Grayscale, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Franklin Templeton.

Историчность решения состоит в том, что первая заявка на биткоин-ETF была подана еще 10 лет назад. Предварительная дата начала торгов – 11 января

"После тщательного рассмотрения Комиссия пришла к выводу, что предложения соответствуют Закону о биржах, а также правилам и положениям, применимым к национальной бирже ценных бумаг", – говорится в документе.

Председатель комиссии Гэри Генслер подтвердил решение ведомства, но предупредил о возможных рисках, которые может нести индустрия виртуальных активов. Он назвал цифровое золото спекулятивным и нестабильным активом, а также отметил, что такие активы иногда используют в незаконной деятельности, в том числе для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования терроризма.

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю некоторыми спотовыми биткоин-ETP, мы не одобряем и не одобряли сам биткоин. Инвесторы должны сохранять осторожность в отношении множества рисков, связанных с ним и продуктами, стоимость которых привязана к активу", – добавил он.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram отметил, что на стоимость биткоина решение SEC пока что сильно не сказалось. Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, первая криптовалюта торгуется на уровне $46-47 тысяч за 1 BTC.

"Вообще что такое фонды? Они позволяют инвесторам покупать акции, отражающие стоимость биткоина, без необходимости непосредственно покупать и хранить саму криптовалюту", – объяснил Железняк.

Нардеп назвал решение SEC запустить биткоин-ETF значимым шагом в легитимизации биткоина как инвестиционного актива, особенно для институциональных и розничных инвесторов. "Это открывает путь для более широкого принятия и интеграции криптовалют в традиционные финансовые системы", – констатировал Ярослав Железняк.

Ранее OBOZ.UA сообщал о фейковой публикации о запуске биткоин-ETF, которое было опубликовано на странице SEC в соцсети X. На этом фоне курс биткоина взлетел до максимума за 21 месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!