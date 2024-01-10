Биткоин побил почти двухлетний рекорд: "виновен" фейк в экс-Twitter

9 января курса биткоина взлетел до максимума за 21 месяц из-за новостей об одобрении в США биржевых криптовалютных фондов (биткоин-ETF). Однако эта информация оказалась фейком.

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В этот день на странице Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в соцсети X появилось объявление об одобрении биткоин-ETF. Однако в течение 15 минут твит был удален.

"Сегодня SEC одобрила размещение Bitcoin ETF на всех зарегистрированных национальных биржах. Утвержденные Bitcoin ETF будут подвергаться постоянному надзору и мерам по обеспечению соответствия, чтобы гарантировать постоянную защиту инвесторов", – говорилось в удаленной публикации.

Позже председатель SEC Гэри Генслер написал, что аккаунт учреждения был взломан, в результате чего был опубликован несанкционированный пост. Он подчеркнул, что комиссия не одобрила листинг и торговлю спотовыми биржевыми биткоин-продуктами.

Компрометацию страницы SEC подтвердили и в самой соцсети. Согласно предварительному расследованию экспертов X, неизвестный злоумышленник получил доступ к странице регулятора через привязанный к ней телефонный номер.

В X заверили, что системы самой соцсети не были взломаны. К тому же, владельцы в учетной записи SEC не придерживались мер кибербезопасности – в частности, не настроили двухфакторную аутентификацию.

На фоне произошедшего некоторые члены американского Сената уже потребовали от SEC объяснений. В частности, сенаторы-республиканцы Джей Ди Вэнс и Том Тиллис назвали неприемлемым совершение ошибки такого характера агентством, которому поручено регулировать эпицентр мировых рынков капитала, и дали комиссии четыре дня, чтобы объясниться перед Конгрессом.

Изданию The Block представители комиссии сообщили, что планируют обратиться в правоохранительные и государственные органы касательно расследования произошедшего и определения последующих шагов.

Как уже писал OBOZ.UA, 2024 год начался для биткоина с нескольких рекордов подряд. Менее чем за две недели курс флагманской криптовалюты преодолел отметки в $45 тыс. $46 тыс. и $47 тыс. за 1 BTC. Какую роль в этом играет возможное принятие биткоин-ETF, читайте в материале на нашем сайте.

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