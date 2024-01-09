Курс биткоина взлетел до 21-месячного максимума: сколько стоит и в чем причина

Курс биткоина поднялся выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года. Причина – регуляторы США готовы одобрить биржевые фонды, впервые инвестирующие непосредственно в цифровые активы.

Видео дня

Об этом говорится в материале Bloomberg. Стоимость биткоина выросла на 6,2%, до $47 007, что является наибольшим внутридневным ростом с 15 ноября.

"Усиление Bitcoin почти наверняка является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотовое одобрение ETF на этой неделе", – сказал соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц.

Также сообщалось и о других небольших криптовалютах, которые подорожали больше всего: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot – на 7-9%. На Bitcoin приходится чуть больше половины рыночной капитализации криптовалюты в 1,7 триллиона долларов.

Отмечается, что акции так называемых криптокомпаний в основном подорожали. Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase Global выросла примерно на 2,3%, а майнеры Bitcoin Marathon Digital и Riot Platforms выросли более чем на 7%. Производитель программного обеспечения MicroStrategy, служивший прокси-сервером для многих инвесторов, желающих получать доступ к Bitcoin, упал примерно на 1,2%.

Другие криптовалюты также подорожали: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot – на 7-9%.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, биткоин готов к стремительному взлету – в конце концов курс флагманской криптовалюты может вырасти на 6000%, уверен криптоаналитик Али Мартинез. Главным фактором, который повлияет на будущее цен на BTC, будет будущий халвинг биткоина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!