Биткоин готовится взлететь: при каком условии криптовалюта подорожает в 60 раз

Биткоин готов к стремительному взлету – в конечном итоге курс флагманской криптовалюты может вырасти на 6000%. Главным фактором, который окажет влияние на будущее цен на BTC, будет предстоящий халвинг биткоина.

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В этом уверен криптоаналитик Али Мартинез, который утверждает, что в настоящее время халвинг привлекает больше внимания, чем решение возможный запуск в США спотовых криптовалютных фондов (биткоин-ETF).

Халвинг состоится в апреле 2024 года – традиционно это событие сопровождается значительным ростом цен. В прошлом (в 2016 и 2020 годах соответственно) это уже привело к более чем 6000% и более чем 400% и среднегодовой доходности.

Механизм халвинга вдвое уменьшает вознаграждение за майнинг новых блоков, что эффективно замедляет создание новых биткоинов. Этот фактор дефицита исторически стимулировал рост цен. Следующее сокращение вдвое ожидается на высоте блока 840 000, и сообществу предстоит внимательно следить за реакцией рынка, хотя точные сроки зависят от изменчивости майнинга блоков.

В то время как рынок криптовалют ожидает решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США по спотовому ETF на биткоины, которое может упростить интеграцию биткоина в традиционные инвестиционные портфели, аналитик подчеркивает, что независимо от этого решения, предстоящий халвинг остается ключевым направлением для долгосрочного роста.

Ранее OBOZ.UA сообщал о резком падении цены биткоина 4 января. Обвал курса мог быть вызван рядом факторов – как это объясняют криптоэксперты и аналитики, читайте в материале на нашем сайте.

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