Курс биткоина "громко" рухнул: названы 4 главные причины

Резкое падение курса биткоина 4 января могло быть вызвано рядом факторов. К ним относятся задержка запуска в США спотовый криптовалютных фондов, распродажу криптовалюты майнерами, монетарная политика Соединенных Штатов и компенсации, которые начали выплачивать жертвам одного из крупнейших криптовзломов.

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Как пишет FXempire, на курс мог повлиять прогноз эксперта криптоаналитической компании Matrixport Маркус Тилена о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США откажет в одобрении всех заявок на биткоин-ETF в январе.

Кроме того, аналитики платформы CryptoQuant подсчитали, что за сутки майнеры единовременно продали из своих кошельков около 1750 BTC примерно на $47 млн, что и стало причиной снижения стоимости актива.

А вот трейдер Скотт Мелкер назвал главной причиной падения стоимости биткоина исключительно высокую положительную ставку фондирования по бессрочным фьючерсным контрактам.

Однако аналитики FXempire связывают волатильность биткоина с тем, что жертвы взлома криптобиржи Mt. Gox начали получать долгожданное возмещение после кибератаки, которая произошла летом 2013 года, с возвратом части похищенных биткоинов. Аналитики предупреждают о возможных влияниях на цену BTC из-за продажи больших объемов биткоинов правительством США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в транснациональной финансовой корпорации Standard Chartered назвали либерализацию денежно-кредитной политики в США одним из факторов будущего роста биткоина. Аналитики прогнозируют, что на этом фоне курс BTC может достичь $100 тысяч к концу 2024 года.

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