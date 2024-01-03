Всего за час потеряны миллионы долларов: биткоин драматично упал после рекордов

Преодолев накануне психологически важную отметку в $45 тысяч за монету, биткоин резко подешевел в сжатые сроки. Всего за полчаса стоимость первой криптовалюты упала почти на $4 тысячи за 1 BTC.

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Как свидетельствуют данные криптобиржи с украинскими корнями WhiteBIT, около 11 часов утра 3 января курс актива начал корректироваться и в течение получаса упал с $44,5 тыс. до $40,6 тыс. за монету, то есть на 8,8%. Позже курс немного поднялся до $42,6 тыс.

Согласно данным криптоаналитического сервиса Coinglass, падение котировок не входило в планы трейдеров – это привело к ликвидации их позиций на сумму около $100 млн за час.

Как это часто бывает, вслед за биткоином последовали и многие другие криптовалюты из топ-100 по рыночной капитализиции. Например, Solana (SOL) и Avalanche (AVAX) откатились примерно на 15% каждая, Ethereum потерял почти 9% своей стоимости, примерно на 10% упали токены XRP, Polygon (MATIC), Polkadot (DOT), Shiba Inu (SHIB), Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) и Toncoin (TON).

Падение цен происходит на фоне ожидания решения насчет запуска в США спотовых криптовалютных фондов (ETF), которое должна принять Комиссии по ценным бумагам и биржам. В настоящее время на рассмотрении регулятора находятся 14 таких заявок.

Мнения экспертов на этот счет расходятся. Например, ETF-аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейфард считает, что это случится до 10 января – именно в этот день истекает крайний срок для принятия решения. Однако аналитик Matrixport Маркус Тилен уверен, что SEC вообще отклонит все заявки касательно спотовых биткоин-ETF.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в транснациональной финансовой корпорации Standard Chartered назвали либерализацию денежно-кредитной политики в США одним из факторов будущего роста биткоина. Аналитики прогнозируют, что на этом фоне курс BTC может достичь $100 тысяч к концу 2024 года.

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