На биржах заканчиваются биткоины: к чему приведет дефицит криптовалюты

Количество биткоинов (BTC) на криптобиржах стабильно сокращается, несмотря на то, что курс первой криптовалюты с начала 2023 года растет. Из-за того, что инвесторы продолжают выводить BTC с торговых площадок, биржевой баланс монеты упал до минимума за 4,5 года.

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Как сообщили в криптоаналитической компании Santiment, с начала мая обменный баланс биткоина упал на 12% – до 1,17 млн монет. Таким образом на внебиржевых кошельках хранятся 18,38 млн BTC.

По данным одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT, по состоянию на 30 июля биткоин торгуется на уровне $29,1 тыс. за монету. В долгосрочной перспективе снижение биржевого баланса этого актива может благоприятно сказаться на его котировках.

В новом исследовании Kaiko говорится, что токен XRP стал самым продаваемым альткоином 2023 года. Торговый объем криптовалюты от Ripple превысил $150 млрд – это гораздо больше, чем у других альткоинов (Solana (SOL) – около $100 млрд, Dogecoin (DOGE), Binance Coin (BNB) и Polygon (MATIC) – более $50 млрд).

Рост интересов инвесторов к XRP можно объяснить частичной победой Ripple над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее суд Южного округа Нью-Йорка признал, что программные продажи и прочие распределения XRP не были предложением и реализацией ценных бумаг.

С момента принятия этого решения объем доминирования BTC на крипторынке упал на 8%. Согласно данным 25 ведущих централизованных криптобирж, доминирование этой монеты находится на самом низкой отметке с апреля – 27%.

Кроме того, решение суда привело к взлету стоимости XRP, который обновил свой годовой максимум. Но вскоре началась коррекция актива, из-за чего он потерял более 7% за неделю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие криптовалюты вызывают больше всего интереса у украинцев. Это оказались не биткоин и не "эфир", а ApeX (APEX), 1inch (1INCH) и Kaspa (KAS).

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