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Историческое решение суда США: криптотокен подорожал почти на 100%

Станислав Кожемякин
Финтех
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Ripple частично выиграла судебный процесс против SEC

Криптовалютная компания Ripple Labs, эмитент токена XRP, одержала частичную победу в судебном иске, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). После решения судьи курс XRP взлетел почти вдвое.

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Суд Южного округа Нью-Йорка признал, что программные продажи и прочие распределения XRP не были предложением и реализацией ценных бумаг, говорится в решении судьи Аналисы Торрес. Она пришла к выводу, что большинство инвесторов, купивших XRP на криптобиржах, не вкладывали деньги в Ripple.

Судебный процесс длился с 2020 года. В своем иске SEC обвиняла Ripple в продажах розничным инвесторам незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP.

В то же время, частично победу SEC все-таки смогла одержать – судья постановила, что продажа токенов институциональным клиентам была нарушением американских законов о ценных бумагах. Это значит, что CEO Ripple Брэда Гарлингхауса и исполнительного директора компании Криса Ларсена ждет суд присяжных, где определят степень их ответственности.

Несмотря на это, Гарлингхаус поблагодарил тех, кто сделал такое решение возможным, и выразил уверенность, что это поспособствует увеличению криптовалютных инноваций в США. “Победа для Ripple стала победой для отрасли целиком и шагом в направлении к прозрачному крипторегулированию в США", – добавили в компании.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с европейскими корнями WhiteBIT, на фоне судебного решения курс XRP за несколько часов взлетел на 97% – с $0,47 до $0,92. Но со временем котировки скорректировались до $0,77. Рыночная капитализация токена выросла на $21,2 млрд и обновила свой годовой максимум.

Курс токена XRP взлетел после решения суда по делу SEC против Ripple

Соучредитель биржи Gemini Кэмерон Уинклвосс уже допустил, что решение суда сведет на нет иск SEC против одной из крупнейших криптобирж Coinbase, которую обвинили в торговле незарегистрированными ценными бумагами. В самой компании, похоже, с этим согласны, поскольку приняли решение о релистинге XRP.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что SEC активно судится и с другими крупными игроками криптовалютной отрасли. В частности, регулятор предъявил 13 обвинений крупнейшей криптобирже Binance и ее руководству и потребовал прекратить деятельность площадки. 

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