Историческое решение суда США: криптотокен подорожал почти на 100%

Криптовалютная компания Ripple Labs, эмитент токена XRP, одержала частичную победу в судебном иске, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). После решения судьи курс XRP взлетел почти вдвое.

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Суд Южного округа Нью-Йорка признал, что программные продажи и прочие распределения XRP не были предложением и реализацией ценных бумаг, говорится в решении судьи Аналисы Торрес. Она пришла к выводу, что большинство инвесторов, купивших XRP на криптобиржах, не вкладывали деньги в Ripple.

Судебный процесс длился с 2020 года. В своем иске SEC обвиняла Ripple в продажах розничным инвесторам незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP.

В то же время, частично победу SEC все-таки смогла одержать – судья постановила, что продажа токенов институциональным клиентам была нарушением американских законов о ценных бумагах. Это значит, что CEO Ripple Брэда Гарлингхауса и исполнительного директора компании Криса Ларсена ждет суд присяжных, где определят степень их ответственности.

Несмотря на это, Гарлингхаус поблагодарил тех, кто сделал такое решение возможным, и выразил уверенность, что это поспособствует увеличению криптовалютных инноваций в США. “Победа для Ripple стала победой для отрасли целиком и шагом в направлении к прозрачному крипторегулированию в США", – добавили в компании.

Согласно данным одной из крупнейших европейских криптобирж с европейскими корнями WhiteBIT, на фоне судебного решения курс XRP за несколько часов взлетел на 97% – с $0,47 до $0,92. Но со временем котировки скорректировались до $0,77. Рыночная капитализация токена выросла на $21,2 млрд и обновила свой годовой максимум.

Соучредитель биржи Gemini Кэмерон Уинклвосс уже допустил, что решение суда сведет на нет иск SEC против одной из крупнейших криптобирж Coinbase, которую обвинили в торговле незарегистрированными ценными бумагами. В самой компании, похоже, с этим согласны, поскольку приняли решение о релистинге XRP.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что SEC активно судится и с другими крупными игроками криптовалютной отрасли. В частности, регулятор предъявил 13 обвинений крупнейшей криптобирже Binance и ее руководству и потребовал прекратить деятельность площадки.

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