Binance хотят запретить в США: дело уже в суде

Один из основных финансовых регуляторов США – Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) – подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance. Торговой площадке и ее гендиректору Чанпэну Чжао предъявляют 13 обвинений.

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В иске говорится, что ни Binance, ни ее дочернее подразделение в США Binance.US не были зарегистрированы в стране как биржа или брокер. Кроме того, ряд виртуальных активов, представленные на площадке были квалифицированы как ценные бумаги: SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO и AXS.

“Ответчики незаконно привлекали американских инвесторов к покупке, продаже и обмену ценными бумагами криптоактивов через незарегистрированные торговые платформы, доступные онлайн по адресу Binance.com и Binance.US", – утверждает глава SEC Гэри Генслер.

Кроме того, компания контролировала активы клиентов, смешивала и перенаправляла их по собственному усмотрению – в частности, на подконтрольную Чжао трейдинговую компанию Sigma Chain. Сам он при этом тайно контролировал американскую “дочку".

“Они пытались обойти американские законы о ценных бумагах, объявляя о фиктивном контроле, который они на самом деле игнорировали, чтобы удержать ценных американских клиентов на своих платформах. Общественность должна остерегаться инвестировать свои с трудом заработанные средства на эти платформы", – подчеркивают в SEC.

На этом фоне регулятор требует запретить деятельность Binance в США, изъять доходы, полученные незаконным путем, и применить к компании и ее гендиректору финансовые санкции.

Чанпэн Чжао отказался признавать подобные обвинения. “Вся наша команда находится наготове, обеспечивая стабильность систем, включая снятие средств и депозиты", – написал Чжао в своем Twitter.

В самой Binance выразили разочарование курсом SEC на односторонние действия и судебное разбирательство. В компании утверждают, что всегда стремились к взаимодействию с властями, а проблемы улаживали путем переговоров.

Биржа также заверила, что активы клиентов находятся в безопасности, и выразила готовность отстаивать свои права в суде. Несмотря на это, курс ее нативного токена BNB обвалился почти на 8% сутки – стоимость криптовалюты упала с $300 до $280.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о другом судебном иске, поданном против биржи. От Binance и Чанпэна Чжао потребовал $1 млрд, обвинив их в продвижении незарегистрированных ценных бумаг.

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